Napoli, numeri straordinari: solo 5 squadre come gli azzurri

La squadra campione d’Italia ha iniziato molto bene la nuova Serie A e solo 5 club sono partiti come gli azzurri, il dato è impressionante: Conte punta il record.

Dopo l’amara sconfitta dell’Etihad, al ritorno in Champions League, il Napoli ha subito ritrovato la vittoria, nella gara interna contro il neo promosso Pisa capitanato da Alberto Gilardino.

Gli azzurri hanno trovato più di qualche difficoltà, ma uno Spinazzola in grande spolvero e il neo acquisto Lorenzo Lucca hanno regalato la vittoria per 3-2 alla squadra partenopea.

Ora, i ragazzi di Antonio Conte, sono al lavoro per preparare nel migliore dei modi il big match di domenica sera a San Siro, contro il nuovo Milan di Massimiliano Allegri. Da segnalare, intanto, un dato straordinario per il club azzurro.

Napoli, si allunga la striscia di imbattibilità: Conte punta il record

La faticosa vittoria di lunedì sera, contro la squadra toscana, vale la testa della classifica, in solitaria, per la squadra di mister Conte ma non solo: il dato è strepitoso.

Il Napoli, di fatti, non perde in campionato dallo scorso Febbraio, nella partita persa per 2-1 contro il Como di Fabregas, esattamente 210 giorni senza sconfitta in Seria A per i partenopei.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il record di imbattibilità con il Napoli lo detiene Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, era arrivato a ben 26 partite senza sconfitte, nel periodo tra il 25 Febbraio 2017 e il 1 Dicembre 2017. Qualche anno dopo, Luciano Spalletti, c’è andato molto vicino, fermandosi a 21 gare senza sconfitta.

Gli azzurri, per il momento, hanno trovato quattro vittorie nelle prime quattro giornate della nuova Serie A. Solo 5 club, sono riusciti a vincere tutte le gare disputate fin qui nei rispettivi campionati: Stella Rossa Belgrado (7), Porto (6), Galatasaray (6), Liverpool(5) e il Real Madrid (5).