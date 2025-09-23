Milan, Pulisic non si nasconde e avvisa il Napoli: “Vi svelo il nostro obiettivo”, poi l’annuncio sul big match

Il Milan vince e convince anche in Coppa Italia. Intanto, Christian Pulisic ha lanciato un messaggio importantissimo al Napoli.

Oggi era il tempo della Coppa Italia, la quale ha avuto come protagonisti diversi club ma soprattutto il Milan di Massimiliano Allegri. I rossoneri, dopo la vittoria di Udinese, si son confermati anche contro il Lecce con un altro risultato pesante. La sfida si è chiusa sul punteggio di 3-0, ma a rubare la scena son state le parole di Pulisic dinanzi ai microfoni.

Pulisic: “Napoli? Noi vogliamo vincere e basta. La partita è importante”

Manca sempre meno al big match tra Milan e Napoli. L’appuntamento è fissato per domenica sera a San Siro alle ore 20.45. In questo senso, la sfida potrebbe già dire tanto in ottica Scudetto e non solo. I calciatori lo sanno, motivo per il quale è iniziato il conto alla rovescia.

A chiarire gli obiettivi del Milan, ci ha pensato Christian Pulisic. Quest’ultimo, ancora protagonista in Coppa Italia ha rilasciato alcune dichiarazioni a “SportMediaset” analizzando il prossimo impegno contro il Napoli di Conte e non solo. Di seguito l’annuncio del calciatore statunitense.

“Per noi la più importante è la prossima partita, vogliamo vincere contro Napoli e dopo con la Juve. Se facciamo bene queste partite possiamo arrivare dove vogliamo arrivare”.

Parole, quindi, molto importanti da parte di Pulisic che svela con forza l’obiettivo del Milan in vista della prossima sfida contro il Napoli. Dopo tale annuncio, Conte e i suoi dovranno prestare ancor più attenzione al match che andrà in scena a San Siro.