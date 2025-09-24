Film scudetto Napoli, quanti VIP all’anteprima – VIDEO

Una prima uscita che nessuno si è voluto perdere: le immagini arrivano direttamente dalla nostra redazione SpazioNapoli.it.

Il Napoli ha ripreso il cammino in campionato da dove l’aveva lasciato, con una vittoria per 3-2 che piazza gli azzurri al primo posto solitario con due punti di vantaggio sulla Juventus e tre dal Milan. Proprio contro il diavolo, ci sarà domenica a San Siro il primo vero test importante per la lotta scudetto.

Intanto gli azzurri, tra un allenamento e la preparazione tattica della sfida, si godono l’uscita del film sul loro ultimo trionfo in campionato. Un’anteprima assoluta, che ha coinvolto un gran numero di VIP.

Film del quarto scudetto Napoli: ecco l’arrivo dei VIP al cinema

La voglia di vedere i retroscena e i dietro le quinte dello scudetto targato Conte è incontenibile. Non solo tifosi, ma anche molti personaggi famosi si sono presentati per prendere visione del film. Tanti nomi per una pellicola tanto attesa.

Un rapporto sempre più forte tra i colori azzurri e tutti coloro che la rappresentano: da Alessandro Siani, passando per Gigi D’Alessio, fino al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Ma non solo loro. Di seguito, direttamente dalla nostra redazione SpazioNapoli.it, le immagini dell’arrivo dei VIP al cinema Metropolitan di Chiaia:

Tanti ospiti VIP, dunque, all’anteprima del film del quarto scudetto dei tifosi del Napoli. Ma siamo sicuri che le sale saranno riempite anche da tantissimi ‘tifosi normali’.