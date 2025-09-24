Film scudetto Napoli, guadate cosa è successo a Lang – VIDEO

Le immagini, arrivate direttamente dalla nostra redazione SpazioNapoli.it, mostrano una reazione dei tifosi inaspettata verso l’olandese.

Il Napoli, archiviato il Manchester City, si è preso la scena in campionato facendo bottino pieno grazie al successo per 3-2 sul Pisa. Gli azzurri, in vetta solitaria, faranno visita al Milan domenica sera in un match che potrebbe già risultare decisivo per le sorti dello scudetto.

Nel frattempo, i campioni d’Italia, si godono un po’ di meritato relax con l’uscita del film sul campionato vinto appena qualche mese fa. E durante la sfilata dei calciatori al cinema Metropolitan di Chiaia, non è passata inosservata la reazione del popolo napoletano all’arrivo di Noa Lang.

Napoli, ecco cosa è capitato a Lang al Metropolitan: le immagini

Fino ad ora ha giocato in totale 19 minuti, in cui comunque è riuscito a mostrare sprazzi di un talento (soprattutto contro il Cagliari) che potrà servire nell’arco dell’intera stagione. Il cambio modulo lo ha penalizzato, ma Conte avrà bisogno di lui soprattutto in partite bloccate in cui serviranno i suoi dribbling per provare a stravolgere l’esito finale. Un talento che i tifosi azzurri hanno notato, tanto da acclamare a gran voce l’arrivo di Lang al cinema. Ecco il suo arrivo al Metropolitan:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Spazio Napoli (@spazionapoli.it)

Per Lang, di fatto, questa è sicuramente un’iniezione di fiducia per le prossime partite. L’olandese dovrà avere solo pazienza, visto che sicuramente avrà più spazio a breve.