Dal Napoli all’Inter, è cambiato tutto: trovato il sostituto

I nerazzurri pensano al futuro con l’intento di cambiare qualcosa all’interno della propria rosa: Marotta ha messo nel mirino un azzurro.

Il Napoli vola a punteggio pieno, dopo il successo interno per 3-2 contro il Pisa. Una striscia positiva che inserisce automaticamente i campioni d’Italia tra le favorite per la vittoria dello scudetto. Ma le dirette avversarie sono di altre opinioni e vogliamo fare di tutto per mettere i bastoni tra le ruote agli uomini di Conte.

Il Milan sembra possa prendersi il ruolo di rivale numero numero uno. E domenica sera a San Siro ci sarà proprio il diavolo sulla strada degli azzurri. La Juventus, nonostante sia attualmente seconda, si contende a pari merito con l’Inter il gradino del terzo posto. Proprio i nerazzurri, però, sono pronti a fare letteralmente uno sgambetto al Napoli e Conte.

L’Inter pensa al dopo Sommer: scelto il suo sostituto

Il Napoli ha forse il reparto “portieri” più forte e completo dell’intero campionato. L’arrivo di Milinkovic-Savic ha solo alzato ulteriormente il livello qualitativo degli uomini tra i pali di Conte. E il serbo si è reso già protagonista con una partita super contro il Manchester City i Champions, con interventi all’altezza dei 20 milioni spesi per strapparlo al Torino.

Gli azzurri, però, il numero uno lo avevano già in casa, con Meret, che contro il Pisa, ha dimostrato perché è lui ad avere due scudetti stampati sul petto. Ma è il ballottaggio ora ad essere al centro di dibattiti: un dualismo, che resterà fino a fine stagione, e che porta con sé dubbi sul futuro.

Infatti, proprio in mezzo a questa situazione, è pronta a fiondarsi l’Inter con l’intento, come riportato da Sport Mediaset, di strappare Meret per il dopo Sommer. La trattativa comunque è solo in fase sperimentale ed è molto complicata, visto che il numero uno azzurro ha da poco rinnovato fino al 2027. In alternativa i nerazzurri stanno valutando un ex azzurro.

Marotta punta l’ex azzurro: è lui l’alternativa numero uno

Meret è difficile, ma non impossibile. Lui al momento si gode il Napoli e Napoli. L’Inter per questo sta valutando altri nomi, tra cui un ex “napoletano”: come riportato sempre da Sport Mediaset, si tratta di Elia Caprile, riscattato per 8 milioni dal Cagliari nell’ultima sessione di calciomercato.

La valutazione fatta dal club sardo è di circa 20 milioni. L’altro nome in lizza sarebbe Carnesecchi dell’Atalanta, ma qui raggiungiamo cifre intorno ai 40 milioni. Il sogno resta Meret, che difficilmente lascerà Napoli, con quel rinnovo a conferma di un futuro sempre più azzurro.