“Potevamo fare meglio. Rivalità con Meret? Vi spiego”, Milinkovic Savic non lascia dubbi: le parole del portiere del Napoli

Il portiere serbo ha le idee chiare, l’analisi dell’inizio di stagione e sul suo ambientamento a Napoli.
Con due partite all’atti o in maglia Napoli, Vanja Milinkovic Savic continua a giocarsi quotidianamente il posto con il suo “rivale” Alex Meret. Un ballottaggio dichiarato fin dall’inizio e che oggi alimenta ogni weekend la competitività dei due giganti tra i pali delle porte azzurre.
Milinkovic Savic ha parlato ai microfoni di Radio CRC dove ha analizzato questo inizio di stagione ma anche il suo ambientamento a Napoli.
“Il Maradona è sempre bello, anche quando venivo da avversario. Ora che faccio parte del Napoli è ancora più particolare: non vedo l’ora di esordire in casa.
La città? Non sono riuscito a visitare nulla: faccio solo casa-centro sportivo. Mi sto ambientando bene, mi piace stare qui: le città con il mare hanno un’energia diversa. Sto molto bene qui”, ha commentato il classe 1997 serbo.
Milinkovic Savic, l’inizio di stagione e l’esordio in Champions League
È una stagione importante per Milinkovic Savic con la maglia del Napoli. Dopo l’esordio in maglia azzurra, nella vittoria contro la Fiorentina per 3-1, il serbo ha poi esordito in Champions League contro il Manchester City, di fatto coronando un sogno.
“Esordio con la Fiorentina? Sicuramente è stato un buon inizio: quando giochi in trasferta e riesci a portare a casa i 3 punti è sempre importante.
La Champions è un sogno per tutti i bambini, sono cresciuto guardando questa competizione e tifando tante squadre. Non vedevo l’ora di prendervi parte: è stata una grande emozione”, ha proseguito.
Savic vs Meret, il ballottaggio continuo: le parole del portiere serbo
Dopo 5 anni con la maglia del Torino, la carriera di Milinkovic Savic si è spostata a Napoli, dove ha iniziato una nuova avventura con un “rivale”: Alex Meret. Le sue parole sulla sua nuova squadra e su Antonio Conte son un messaggio chiarissimo che spiega perfettamente il suo ambientamento in città
“È importante quando arrivi in un gruppo nuovo trovarti come a casa: qui è così, sono dei ragazzi splendidi. Meret? La sana competizione spinge entrambi a migliorarci e a lavorare il più ed il meglio possibile. Alex è un bravissimo ragazzo, mi fa molto piacere allenarmi con lui. Con Conte devi allenarti tanto: questa è la richiesta principale che fa il mister”
Infine una riflessione sulle prime partite di campionato e sull’utilizzo del gioco con i piedi anche da parte dei portieri, tema tanto discusso in merito al ballottaggio con Meret.
“Inizio del campionato? Secondo me potevamo prendere qualche gol in meno, ma siamo partiti sicuramente molto bene. Dobbiamo continuare così.
Io penso che per lavorare bene con i piedi ci voglia continuità: più si lavora, più si migliora sotto questo aspetto. Mi piace il coinvolgimento del portiere nel gioco della squadra: in partita penso che più hai il contatto con la palla e più facile è essere sempre sul pezzo e concentrato. Questa cosa mi piace molto”, ha concluso Silinkovic Savic.