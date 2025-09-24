“Potevamo fare meglio. Rivalità con Meret? Vi spiego”, Milinkovic Savic non lascia dubbi: le parole del portiere del Napoli

Il portiere serbo ha le idee chiare, l’analisi dell’inizio di stagione e sul suo ambientamento a Napoli.

Con due partite all’atti o in maglia Napoli, Vanja Milinkovic Savic continua a giocarsi quotidianamente il posto con il suo “rivale” Alex Meret. Un ballottaggio dichiarato fin dall’inizio e che oggi alimenta ogni weekend la competitività dei due giganti tra i pali delle porte azzurre.

Milinkovic Savic ha parlato ai microfoni di Radio CRC dove ha analizzato questo inizio di stagione ma anche il suo ambientamento a Napoli.

“Il Maradona è sempre bello, anche quando venivo da avversario. Ora che faccio parte del Napoli è ancora più particolare: non vedo l’ora di esordire in casa. La città? Non sono riuscito a visitare nulla: faccio solo casa-centro sportivo. Mi sto ambientando bene, mi piace stare qui: le città con il mare hanno un’energia diversa. Sto molto bene qui”, ha commentato il classe 1997 serbo.

Milinkovic Savic, l’inizio di stagione e l’esordio in Champions League

È una stagione importante per Milinkovic Savic con la maglia del Napoli. Dopo l’esordio in maglia azzurra, nella vittoria contro la Fiorentina per 3-1, il serbo ha poi esordito in Champions League contro il Manchester City, di fatto coronando un sogno.

“Esordio con la Fiorentina? Sicuramente è stato un buon inizio: quando giochi in trasferta e riesci a portare a casa i 3 punti è sempre importante. La Champions è un sogno per tutti i bambini, sono cresciuto guardando questa competizione e tifando tante squadre. Non vedevo l’ora di prendervi parte: è stata una grande emozione”, ha proseguito.

Savic vs Meret, il ballottaggio continuo: le parole del portiere serbo

Dopo 5 anni con la maglia del Torino, la carriera di Milinkovic Savic si è spostata a Napoli, dove ha iniziato una nuova avventura con un “rivale”: Alex Meret. Le sue parole sulla sua nuova squadra e su Antonio Conte son un messaggio chiarissimo che spiega perfettamente il suo ambientamento in città

“È importante quando arrivi in un gruppo nuovo trovarti come a casa: qui è così, sono dei ragazzi splendidi. Meret? La sana competizione spinge entrambi a migliorarci e a lavorare il più ed il meglio possibile. Alex è un bravissimo ragazzo, mi fa molto piacere allenarmi con lui. Con Conte devi allenarti tanto: questa è la richiesta principale che fa il mister”

Infine una riflessione sulle prime partite di campionato e sull’utilizzo del gioco con i piedi anche da parte dei portieri, tema tanto discusso in merito al ballottaggio con Meret.