“Come Rrahmani”, la previsione non lascia dubbi: la sentenza

Parole che fanno ben sperare un popolo intero su uno azzurro pronto a ricoprire un ruolo importante sia in ottica presente che futura. Un’arma in più utile a mister Conte.

Il Napoli non ha abbassato la concentrazione ed ha subito archiviato l’amara sconfitta contro il Manchester City, battendo il Pisa e conquistando la vetta solitaria. Azzurri che ancora una volta, sono riusciti a portare a casa il risultato, nonostante le fatiche e la sofferenza degli ultimi minuti.

Una sofferenza arrivata anche a causa delle assenze di due pilastri come Rrahmani e Buongiorno, con quest’ultimo uscito a poco dalla fine nel match contro i nerazzurri per un infortunio che ha squilibrato il reparto difensivo.

Il kosovaro è tornato già a disposizione, l’italiano resterà ai box almeno per un paio di settimane. Per questo potrebbero salire anche le quotazioni di un altro difensore, arrivato da poco e di cui ha voluto parlarne proprio il suo agente.

“Vi spiego il percorso che farà Marianucci”, le parole dell’agente fanno felice Conte

È arrivato da poco, ma non è stato ancora utilizzato in un match ufficiale. Luca Marianucci è stato preso dall’Empoli per una decina di milioni, con l’obiettivo di farlo crescere per diventare il futuro leader della difesa azzurra.

Proprio su questo aspetto si è voluto soffermare l’agente del calciatore, Mario Giuffredi, che ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, ha voluto sottolineare il grande talento di Marianucci, sottolineando la realtà calcistica da cui proviene e cosa servirà per farlo diventare il nuovo Rrahmani. Di seguito le sue parole:

“Marianucci è un ragazzo molto giovane, ma che ha molta stima di Baldini e Gattuso, dopo quanto mostrato con l’U21. Il Napoli ha un livello molto alto e i calciatori devono arrivare pian piano soprattutto quando sono così giovani. C’è un enorme divario rispetto ad Empoli e lui cercherà di migliorarsi ogni giorno. Verrà il suo momento ma senza fretta. Viene da un club piccolo un po’ come Rrahmani, che adesso è una colonna portante di questa squadra. Marianucci potrebbe fare lo stesso percorso.”

Buongiorno out contro il Milan: Conte ha un piano ben preciso

Infortuni di questo genere dispiacciono sempre, ma da una parte fanno aumentare le speranze proprio per calciatori come Marianucci. Ha ancora tanto da imparare, ma in casi di emergenza potrebbe ricoprirsi man mano uno spazio importante. Sicuramente la Coppa Italia, avrà un ruolo importante per la crescita del classe 2004.

Contro il Milan, invece, Conte si affiderà a giocatori più esperti come Juan Jesus o Beukema. Il tecnico campione d’Italia sta valutando se schierare entrambi per non rischiare troppo con Rrahmani (appena tornato) oppure affidarsi al kosovaro per un match già di vitale importanza.