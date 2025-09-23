Napoli Pisa, Capuano sicuro sul rigore revocato a Leris: scoppia la polemica

Il giornalista, Giovanni Capuano, dopo la partita tra Napoli e Pisa, ha puntato il dito contro l’arbitro: le sue parole non lasciano dubbi.

Archiviata l’amara sconfitta contro il Manchester City, gli azzurri tornano a vincere. La squadra campione d’Italia, difatti, dopo le vittorie contro Sassuolo, Cagliari e Fiorentina, ottiene la quarta vittoria di fila nella nuova Serie A 2025/2026: bottino pieno per la squadra di Antonio Conte.

I partenopei, dunque, si presentano come primi della classe per la sfida di domenica sera a San Siro, contro il nuovo Milan di Massimiliano Allegri. Dopo la sofferta vittoria contro il neo promosso Pisa, però, non sono mancate le critiche all’indirizzo della classe arbitrale.

Napoli, Capuano critico: “Manca almeno un rigore”

Gli azzurri hanno trovato la vittoria contro un ostico Pisa, portandosi così a ben dodici punti in campionato. Al termine della gara, però, sono arrivate delle contestazione nei confronti dell’arbitro Crezzini e del Var Mazzoleni.

Da segnalare, in particolare, le parole di Giovanni Capuano, noto giornalista. Sul proprio profilo social X, Capuano, ha sottolineato gli errori arbitrali della gara appena conclusa.

Di seguito le parole del giornalista sul suo profilo social in merito all’episodio da rigore:

“Il pasticcio del rigore non dato al Pisa chiude per questa stagione la questione dei retro pensieri di Conte. Siamo d’accordo?”

In seguito il giornalista, ha commentato anche le parole di Alberto Gilardino nel post-partita: