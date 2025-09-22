Napoli – Pisa, Conte a sorpresa sul mercato del Napoli: “Non è stato ‘grande’”, poi il retroscena sul gol di Lucca

Serie A, Napoli-Pisa 3-2: arrivano le parole di mister Conte ai microfoni di Sky Sport nel post partita del Maradona.

Triplice fischio al Maradona: Napoli batte Pisa 3-2 al termine di una partita combattuta fino alla fine. Il Napoli di Antonio Conte guadagna la vetta della classifica di Serie A a punteggio pieno dopo le prime 4 giornate di campionato. Il gol di Lorenzo Lucca, alla fine, è risultato essere decisivo ai fini del risultato.

Rispetto alla vittoria, Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport nel post partita.

Conte netto: “Abbiamo solo riempito la rosa, il grande mercato è un’altra cosa”

Sulla partita:

“Non è mai facile vincere. Avevo messo in guardia i calciatori per il match di oggi. Il Pisa ha una squadra fisicamente molto forte. Se lasci campo aperto ed hai calciatori di gamba e che reggono botta, diventa un problema. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica nelle diagonali con i centrocampisti. Siamo riusciti ad ottenere 4 vittorie e siamo contenti di questo”.

Rispetto al retroscena sul gol di Lucca e al mercato in entrata:

“Lucca? L’ho abbracciato perché è un ragazzo che sta lavorando tanto. Io predico calma perché noi a differenza di altre squadre non abbiamo una rosa già rodata per le tre competizioni. Abbiamo riempito la rosa con giocatori di altre squadre ma con lo scudetto sulla maglia. Quello scudetto ha portato un macigno sul piano delle aspettative. Dobbiamo crescere, dobbiamo salire di livello e non hai tempo. L’esperienza la fai sul campo. Quando sento di parlare di grande mercato… Abbiamo riempito la rosa, il grande mercato è un’altra cosa“.

In merito agli errori finali:

“Concentrazione? Sicuramente giocando si fa esperienza e alleni di conseguenza anche la concentrazione. Quest’anno sarà il più complesso perché abbiamo messo ben 9 giocatori nuovi che vengono da realtà diverse e si trovano lo scudetto sulla maglia quindi grande aspettative. Bisogna accettare gli errori e provare a fare meglio. Le altre squadre sono rodate noi no. È normale questo: ci vuole tempo e pazienza”.

