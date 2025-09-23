Napoli, Elmas svela tutto su Conte: il retroscena

Il giocatore macedone ha parlato del tecnico salentino al termine della partita vinta dagli azzurri contro il Pisa.

Missione compiuta: sconfiggendo il Pisa, il Napoli si è portato da solo in testa alla classifica. Anche se si sono disputate soltanto quattro giornate, il piano dei partenopei per bissare lo scudetto conquistato lo scorso maggio procede a gonfie vele.

La gara con i nerazzurri è stata tutt’altro che semplice per gli uomini di Antonio Conte. Tante le difficoltà incontrate nel corso dei 90 minuti, frutto dell’ottima organizzazione mostrata dalla squadra allenata da Alberto Gilardino.

Contro i toscani Eljif Elmas è stato schierato per la prima volta dal 1′ in questa sua seconda avventura all’ombra del Vesuvio. Al termine del match, il centrocampista macedone è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“È stata una gara difficile sia perché il Pisa ha giocato bene sia perché noi abbiamo commesso troppe disattenzioni. Conte ci aveva avvisati che loro erano una squadra fisica. Siamo stati bravi a sbloccare la partita e poi ad andare nuovamente in vantaggio“.