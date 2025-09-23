Hojlund divide i quotidiani: le pagelle su Napoli-Pisa fanno discutere

Rasmus Hojlund è partito ancora una volta titolare. La sua prestazione, però, non ha convinto tutti: ecco i voti dei quotidiani all’attaccante danese.

Dopo l’amarezza per la sconfitta nella gara d’esordio in Champions League contro il Manchester City, il Napoli ritrova subito la vittoria in campionato contro il neo promosso Pisa guidato da Alberto Gilardino.

Vittoria fondamentale per gli azzurri, che salgono al primo posto in classifica con ben dodici punti conquistati su dodici disponibili. I ragazzi capitanati da mister Conte, ora, possono preparare al meglio la trasferta di domenica sera contro il Milan. Da segnalare, però, i voti dei quotidiani alla prestazione di Rasmus Hojlund.

Napoli, Hojlund non ha convinto in pieno: i voti

Rasmus Hojlund è partito ancora una volta dal primo minuto. Sempre titolare, dunque, dal suo ritorno in Italia, iniziato nel migliore dei modi con un gol e una super prestazione contro la Fiorentina.

L’attaccante danese, nella gara del Maradona contro il Pisa, è apparso meno brillante, e soprattutto meno decisivo rispetto alla scorsa gara di campionato e alla partita di sacrificio dell’Etihad.

I quotidiani, difatti, hanno un giudizio divisivo rispetto alla prestazione del classe 2003. Di seguito i voti dell’edizioni odierne dei maggiori quotidiani sportivi in merito alla gara di Rasmus Hojlund: