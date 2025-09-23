Milan, Allegri pensa già al Napoli: mossa sorprendente in Coppa

Il prossimo avversario del Napoli sarà il Milan, che questa sera sarà impegnato in Coppa Italia contro il Lecce: Massimiliano Allegri sorprende tutti.
Il Napoli si porta, in solitaria, alla vetta della classifica di Serie A grazie alla vittoria contro il Pisa per 3-2. Una prova di forza convincente da parte della squadra partenopea, che è riuscito a venirne a capo di una sfida che ha presentato diversi ostacoli. La squadra di Alberto Gilardino, infatti, ha dato il filo da torcere ai campioni d’Italia in carica, che nel finale hanno rischiato di complicarsi la vita con la leggerezza del capitano Giovanni Di Lorenzo.
L’importante, però, è aver portato messo in cascina altri tre punti, che consentono il Napoli a guardare tutti dall’alto verso il basso per almeno una settimana. Il tutto, in attesa della prossima sfida del campionato di Serie A che potrebbe dire già molto sulle ambizioni per questa stagione: ad attendere gli uomini di Antonio Conte, infatti, c’è il Milan. La squadra rossonera, però, dovrà pensare prima alla partita di questa sera, valida per la Coppa Italia, contro il Lecce: per questo incrocio, Massimiliano Allegri ha già deciso di far ruotare i propri uomini, dimostrazione del fatto che dalle parti di Milanello qualche pensiero per la sfida contro il Napoli c’è.
Ultimissime calcio Napoli: il Milan opta per il turnover in Coppa Italia
Prima della sfida contro il Napoli, il Milan deve pensare a superare il turno in Coppa Italia nella sfida in programma per questa sera, allo stadio San Siro, contro il Lecce.
Eloquente la scelta, ormai probabile, di escludere Luka Modric dai titolari, grande protagonista in questo inizio di stagione per i rossoneri: al suo posto, dovrebbe giocare Samuele Ricci. Partirà dalla panchina anche Christian Pulisic, con Christopher Nkunku pronto a scendere in campo dal primo minuto.
Queste le probabili scelte di Massimiliano Allegri in vista della sfida di questa sera contro il Lecce:
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku.
News Napoli calcio: ora testa allo scontro diretto
Contro il Milan, il Napoli si ritrova nel suo percorso il primo scontro diretto della stagione: allo stadio San Siro, gli azzurri hanno la possibilità di dare un segnale importante.
Da capire quali saranno le condizioni di Alessandro Buongiorno (clicca qui per le ultime novità) e di Amir Rrahmani, che invece vede ormai vicino il suo ritorno in campo dopo l’infortunio patito nell’ultima sosta per le Nazionali.