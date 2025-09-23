C’è una grande notizia per Conte, riguarda Milan – Napoli: di cosa si tratta

Archiviata la pratica Pisa con un successo per 3-2, in casa Napoli ora si pensa alla prossima sfida di campionato contro il Milan: c’è una novità in merito all’incrocio d’alta classifica contro i rossoneri.

Il Napoli vince, non senza patemi, contro il Pisa, portando a casa i tre punti che consentono agli uomini di Antonio Conte di essere l’unica squadra della Serie A, fino a ora, ancora a punteggio pieno. Quattro vittorie su quattro e la consapevolezza di poter dire la propria anche in questa stagione: i partenopei non vogliono certamente fermarsi e mettono già nel mirino la prossima sfida contro il Milan. Allo stadio San Siro, nel match in programma domenica prossima, i campioni d’Italia in carica sono a caccia dell’ennesima prova di forza per ribadire, ancora una volta, la propria candidatura di assoluto livello in ottica Scudetto.

La sfida è sentita molto anche dalle parti di Milanello, considerando anche la scelta da parte dell’allenatore del Diavolo Massimiliano Allegri di preservare i migliori nella sfida di questa sera contro il Lecce, di Coppa Italia (clicca qui per tutti i dettagli). Antonio Conte, d’altro canto, può arrivare alla sfida con una buona notizia che era particolarmente attesa: Amir Rrahmani, già in panchina nella sfida contro il Pisa, è pronto a prendere il suo posto in campo proprio nello scontro diretto contro la compagine rossonera.

Notizie Napoli, Rrahmani è già rientrato: possibile titolarità contro il Milan

Amir Rrahmani è una delle notizie liete di queste ore in casa Napoli. Il difensore kosovaro era regolarmente in distinta nella sfida contro il Pisa, certificando il suo rientro dall’infortunio muscolare patito nel corso dell’ultima sosta per gli impegni delle Nazionali.

Alla luce anche dei problemi accusati da Alessandro Buongiorno poco dopo il minuto numero 80 (clicca qui per tutti i dettagli), è lecito aspettarsi che l’ex centrale dell’Hellas Verona possa ritornare in campo, dal primo minuto, proprio contro il Milan.

Occhio alle disattenzioni: scatta il mini – allarme in casa Napoli

Contro il Pisa, il Napoli ha mostrato qualche disattenzione di troppo in difesa, incappando in episodi che avrebbero potuto cambiare, in negativo, le sorti del match.

Anche contro il Manchester City, l’espulsione di Giovanni Di Lorenzo ha avuto il suo peso, lanciando un piccolo allarme che Antonio Conte è chiamato a far rientrare quanto prima. D’altronde, quale tecnico migliore del leccese per migliorare una fase difensiva, marchio di fabbrica della scorsa annata.