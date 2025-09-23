Buongiorno, ansia per le sue condizioni: cosa trapela sull’infortunio

In casa Napoli ora si attendono novità in merito alle condizioni di Alessandro Buongiorno, uscito anzitempo in occasione della sfida tra gli azzurri e il Pisa.

Tre punti importanti in casa Napoli quelli incassati in occasione della sfida di lunedì sera contro il Pisa. Una prova di forza di un certo spessore per gli uomini di Antonio Conte, che però hanno dovuto far fronte agli imprevisti che hanno messo in apprensione lo stadio Diego Armando Maradona. Al netto delle disattenzioni difensive, i campioni d’Italia in carica sono riusciti a gestire la pressione nel poter allungare da soli in classifica, in attesa poi dello scontro diretto in programma nel prossimo weekend contro il Milan, allo stadio San Siro.

La speranza da parte della piazza partenopea è che, in vista della trasferta in questione, non ci siano problemi per Alessandro Buongiorno, che nella sfida contro il Pisa si è visto costretto a uscire anzitempo per un problema muscolare. Considerando che l’ex Torino è reduce da un problema fisico importante, che lo ha portato a rinunciare ai primi impegni di questa stagione, l’attenzione in casa Napoli resta alta. Senza dimenticare che, ora, è assente anche Amir Rrahmani, anche se il centrale kosovaro è sulla via del recupero e potrebbe essere disponibile già a Milano.

News Napoli calcio, le ultime sulle condizioni di Alessandro Buongiorno

Quali sono le condizioni del difensore della proprietà della SSC Napoli, Alessandro Buongiorno, dopo il problema accusato in occasione della sfida contro il Pisa? Nel post match, sono arrivate le prime indicazioni sulla natura del fastidio muscolare avvertito nella fase finale dell’incontro.

Stando a ciò che è trapelato nel post gara, Alessandro Buongiorno ha accusato un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Un problema che, anche secondo quanto rivelato da Antonio Conte a fine partita, va approfondito con gli esami strumentali del caso, per capire anche quali saranno i tempi di recupero utili al centrale partenopeo per ritornare in campo in perfette condizioni.

Ultimissime news Napoli calcio: attesa per la sfida contro il Milan

L’auspicio da parte dei tifosi del Napoli e dello stesso Antonio Conte è che Alessandro Buongiorno possa essere regolarmente a disposizione dei suoi compagni di squadra.

Decisive saranno tutte le verifiche strumentali del caso, con Juan Jesus pronto a subentrare, eventualmente, al posto dell’ex Torino, in caso di forfait. Senza dimenticare che Rrahmani è a un passo dal rientro e potrebbe recuperare proprio contro i rossoneri.