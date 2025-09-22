Napoli, presentata la Anthem Jacket: costo e dove comprarla

Gli azzurri ancora una volta protagonisti fuori dal campo. Presentata la nuova giacca pre-gara che accompagnerà i campioni d’Italia durante il riscaldamento.

Archiviato il Manchester City, il Napoli tornerà in campo questa sera contro il Pisa nel match valido per la quarta giornata di Serie A. Una partita che assume ancora di più valore dopo il pari di sabato della Juventus contro l’Hellas Verona.

Ma non sarà l’unico aspetto da tenere sott’occhio. Infatti per l’occasione, farà il suo ingresso in scena la nuova giacca presentata dalla società, che accompagnerà gli azzurri per tutto il resto della stagione 2025/2026.

Ispirata al Palazzo Reale: ecco quanto costa

Un vero è proprio tributo alla città di Napoli, con la nuova giacca ispirata ai motivi geometrici del pavimento del Palazzo Reale, come per il kit d’allenamento bianco. Il colore predominante è il blu scuro con parti in azzurro ed oro per dare la giusta eleganza.

La Anthem Jacket è già disponibile sul sito ufficiale del Napoli al prezzo di € 115,00 e farà il suo debutto questa sera al Maradona nella sfida al Pisa. Un continuo rinnovamento da parte della società anche al di fuori del campo.

Non a caso anche in occasione dell’importante sfida contro il Manchester City di Champions, era stato presentato il nuovo il nuovo formal wear, in collaborazione con Emporio Armani, che accompagneranno i campioni d’Italia prima di ogni sfida.

Un omaggio visivo alla cultura napoletana. Infatti, non è la prima in questa stagione (e forse non sarà l’ultima volta) che il Napoli omaggia la sua città e cultura: dai nove simboli sulla seconda maglietta di gara bianca, passando per il caffè sulla terza maglietta marrone scuro, fino ad arrivare, appunto, al simbolo del Palazzo Reale raffigurato sul kit e nuova giacca d’allenamento. Un rapporto d’amore con la città, che la società azzurra continua a portare in campo.