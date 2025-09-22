Napoli-Pisa, un big salterà il posticipo: ecco il motivo

C’è una defezione dell’ultima ora in vista del posticipo di questa sera tra partenopei e toscani: l’annuncio nei convocati ufficiali

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Napoli-Pisa. La gara del Maradona, in programma stasera alle 20:45, chiuderà il programma della quarta giornata di Serie A. La squadra di Antonio Conte ha la ghiotta occasione di portarsi in vetta alla classifica in solitaria, approfittando del pareggio della Juventus sul campo del Verona.

Vincere contro il Pisa consentirebbe agli azzurri di prepararsi nel migliore dei modi in vista del big match di domenica prossima con il Milan. Attenzione però a sottovalutare gli uomini di Alberto Gilardino. Malgrado il solo punto conquistato nelle prime tre giornate, i nerazzurri hanno già bloccato sul pareggio l’Atalanta, vendendo cara la pelle anche con la Roma e con l’Udinese.

Napoli-Pisa, i convocati di Alberto Gilardino

I toscani sono a caccia di un successo che nella massima serie manca addirittura dal 12 maggio 1991. Riuscire a ottenerlo in casa dei campioni d’Italia in carica regalerebbe una spinta d’autostima notevole per provare a raggiungere la salvezza. Ecco perché c’era tanta attesa per le convocazioni di Gilardino, che sono state diramate pochi minuti fa.

Assenze importanti per il tecnico di Biella, che dovrà fare a meno di tre calciatori fondamentali. Oltre agli infortunati Calvin Stengs, che starà fermo a lungo, e Daniel Denoon, il Pisa dovrà rinunciare anche a Idrissa Touré. Il club nerazzurro ha concesso al giocatore tedesco un permesso speciale per stare accanto alla moglie, prossima a partorire.

Per ovviare alla mancanza dell’esterno classe 1998, Gilardino potrebbe concedere una chance dal primo minuto a Juan Cuadrado. Il colombiano smania dalla voglia di giocare titolare. La sfida del Maradona, inoltre, non può lasciarlo indifferente, ricordando le numerose battaglie sportive con il Napoli quando vestiva la maglia della Juventus.