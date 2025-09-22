UFFICIALE – Milan-Napoli, al via la vendita dei biglietti: la decisione definitiva sul settore ospiti

Manca sempre meno al big match tra Milan e Napoli in programma domenica sera a San Siro. Intanto, è arrivato il comunicato legato al settore ospiti.
Da giorni, continua a tenere banco la situazione legata al settore ospiti in occasione della sfida tra Milan e Napoli. Il big match andrà in scena a San Siro, ma le notizie circolate non sono affatto entusiasmanti per i tifosi azzurri. Negli ultimi minuti, infatti, sono state rese note le modalità di vendita dei tagliandi e le conseguenti decisioni ufficiali.
Milan-Napoli, trasferta vietata ai residenti in Campania: l’annuncio
La società SSC Napoli, tramite il proprio sito ufficiale, ha svelato le modalità di vendita dei biglietti del settore ospiti in occasione della sfida contro il Milan a San Siro. Di seguito il comunicato del club.
“La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Milan – Napoli, in programma domenica 28 settembre 2025, alle ore 20:45 allo stadio San Siro / Giuseppe Meazza di Milano, saranno in vendita con le seguenti modalità:
I biglietti saranno disponibili dalle ore 15:00 di lunedì 22 settembre 2025, on line e presso i punti vendita, sul circuito VivaTicket”.
Come da disposizioni delle autorità competenti, la vendita dei tagliandi è vietata ai residenti nella Regione Campania.
La vendita dei tagliandi di settore Ospiti è riservata esclusivamente ai possessori di fidelity card del Napoli, sottoscritta in data antecedente al 12 settembre 2025, non residenti nella Regione Campania. I biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di sabato 27 settembre 2025. È vietato il cambio utilizzatore per tutti i tagliandi”.
Prezzi. Settore Ospiti: € 44,00
Confermata, quindi, la decisione di imporre il divieto di trasferta ai residenti in Campania. Si tratta di una notizia spiacevole che priverà il Napoli e i propri tifosi in occasione di una sfida dal sapore incredibile.