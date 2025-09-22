Home ->

UFFICIALE – Milan-Napoli, al via la vendita dei biglietti: la decisione definitiva sul settore ospiti

Manca sempre meno al big match tra Milan e Napoli in programma domenica sera a San Siro. Intanto, è arrivato il comunicato legato al settore ospiti.

Da giorni, continua a tenere banco la situazione legata al settore ospiti in occasione della sfida tra Milan e Napoli. Il big match andrà in scena a San Siro, ma le notizie circolate non sono affatto entusiasmanti per i tifosi azzurri. Negli ultimi minuti, infatti, sono state rese note le modalità di vendita dei tagliandi e le conseguenti decisioni ufficiali.

Milan-Napoli, trasferta vietata ai residenti in Campania: l’annuncio

La società SSC Napoli, tramite il proprio sito ufficiale, ha svelato le modalità di vendita dei biglietti del settore ospiti in occasione della sfida contro il Milan a San Siro. Di seguito il comunicato del club.

“La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Milan – Napoli, in programma domenica 28 settembre 2025, alle ore 20:45 allo stadio San Siro / Giuseppe Meazza di Milano, saranno in vendita con le seguenti modalità:

I biglietti saranno disponibili dalle ore 15:00 di lunedì 22 settembre 2025, on line e presso i punti vendita, sul circuito VivaTicket”.

Come da disposizioni delle autorità competenti, la vendita dei tagliandi è vietata ai residenti nella Regione Campania.

La vendita dei tagliandi di settore Ospiti è riservata esclusivamente ai possessori di fidelity card del Napoli, sottoscritta in data antecedente al 12 settembre 2025, non residenti nella Regione Campania. I biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di sabato 27 settembre 2025. È vietato il cambio utilizzatore per tutti i tagliandi”.

Prezzi. Settore Ospiti: € 44,00

Confermata, quindi, la decisione di imporre il divieto di trasferta ai residenti in Campania. Si tratta di una notizia spiacevole che priverà il Napoli e i propri tifosi in occasione di una sfida dal sapore incredibile.

Mi chiamo Giuseppe Ferrara, ho 22 anni e sono laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali presso “La Sapienza” di Roma. Attualmente frequento la magistrale alla Federico II e collaboro con “SpazioNapoli.it” come giornalista pubblicista, titolo ottenuto a marzo 2024 presso l’Ordine dei Giornalisti della Campania con numero di tessera 186167. Grande appassionato di calcio, seguo con costanza ogni match, unendo passione e impegno professionale.
