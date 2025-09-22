UFFICIALE – Milan-Napoli, al via la vendita dei biglietti: la decisione definitiva sul settore ospiti

Mi chiamo Giuseppe Ferrara, ho 22 anni e sono laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali presso “La Sapienza” di Roma. Attualmente frequento la magistrale alla Federico II e collaboro con “SpazioNapoli.it” come giornalista pubblicista, titolo ottenuto a marzo 2024 presso l’Ordine dei Giornalisti della Campania con numero di tessera 186167. Grande appassionato di calcio, seguo con costanza ogni match, unendo passione e impegno professionale.