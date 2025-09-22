Milan-Napoli, dubbi sul rientro del top player: “Valuteremo se sarà disponibile”

C’è un importante aggiornamento in vista dello scontro diretto di domenica sera tra rossoneri e azzurri.

Il posticipo di stasera tra Napoli e Pisa chiuderà il programma della quarta giornata di Serie A. Complice il pareggio della Juventus con l’Hellas Verona, i partenopei hanno la grande occasione di portarsi in testa alla classifica da soli. Battere la squadra di Alberto Gilardino permetterebbe agli azzurri di staccare i bianconeri e di mantenere tre punti di vantaggio sul Milan.

Proprio i rossoneri saranno gli avversari dei campioni d’Italia nel prossimo turno. Il big match di domenica sera si giocherà a San Siro e potrebbe già dare un indirizzo preciso al campionato. Un eventuale successo degli uomini di Antonio Conte, infatti, sarebbe un duro colpo non solo per il Milan, ma per tutta la concorrenza.

Milan-Napoli, Allegri: “Valuteremo se sarà disponibile”

Nonostante si tratti soltanto della quinta giornata, la posta in palio è altissima. Per questo motivo, il Milan sta facendo il possibile per tentare di recuperare il suo giocatore migliore, Rafa Leão. Il portoghese è fermo ormai da più di un mese per un trauma elongativo al polpaccio destro e deve ancora esordire in Serie A.

Proprio le condizioni di Leão sono state uno degli argomenti principali della conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha parlato alla vigilia della gara di domani sera tra Milan e Lecce, valida per i sedicesimi di Coppa Italia:

“Il rientro di Leão? Domani assolutamente no. Lo valuteremo giovedì e venerdì e poi decideremo se potrà essere o meno a disposizione con il Napoli“.

Milan-Napoli, le possibili alternative a Leão

Allegri e tutto il mondo rossonero si augurano che Leão possa far parte della lista dei convocati per la supersfida con il Napoli. Tuttavia, essendo ancora all’inizio del campionato, è probabile che non venga preso alcun rischio eccessivo. Ecco perché è difficile immaginare che, in caso di convocazione, il portoghese possa scendere in campo dal primo minuto.

La sua ultima presenza risale allo scorso 17 agosto, nei trentaduesimi di Coppa Italia contro il Bari. Dopo aver trovato il gol del vantaggio, il classe 1999 era stato costretto a chiedere il cambio al 17′. Per ovviare alla sua assenza, Allegri ha schierato sempre titolare Santiago Giménez.

Il deficitario rendimento del centravanti messicano, però, potrebbe spingere l’ex allenatore della Juventus a dare fiducia al nuovo acquisto Christopher Nkunku. L’attaccante francese si candida per affiancare Christian Pulisic nel 3-5-2 con cui il Milan dovrebbe affrontare il Napoli.