“Milan come il Napoli dello Scudetto”, il paragone di Condò fa discutere

Fa discutere il paragone con cui Paolo Condò ha equiparato il Milan di Allegri al Napoli dello Scudetto.
La netta vittoria del Milan per 3-0 nella partita contro l’Udinese di ieri accende le ipotesi su un suo possibile inserimento fra le candidate allo Scudetto. Questo diventa inevitabile ancora di più alla vigilia di una settimana che porterà alla sfida contro il Napoli, che dirà davvero tanto in questo senso.
Condò e il paragone fra Milan e Napoli
Paolo Condò, intervenuto in diretta a Sky Sport, ha voluto rilanciare ancora di più le candidature del Milan al titolo evidenziando una serie di analogie rispetto al Napoli che ha vinto lo Scudetto nello scorso campionato.
Di seguito quanto riportato:
“Il paragone con il Napoli dell’anno scorso è possibile: due squadre che giocano solo il campionato, che perdono la prima punta, che la sconfitta nella prima partita innesca un finale di mercato molto pesante, con molti acquisti importanti nell’ultimo giorno. Dalla sconfitta iniziale non ricordo quante vittorie consecutive ha fatto il Napoli, il Milan è già a tre”
Il giornalista, insomma, evidenzia una serie di coincidenze che potrebbero però essere anche un segnale rispetto ad una “ripetizione” della formula che ha portato il Napoli allo Scudetto nello scorso campionato. La partita della settimana prossima potrà essere cruciale per dirci quanto questa prospettiva sia concreta.