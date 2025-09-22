RILEGGI PRIMAVERA – Napoli-Cremonese 2-3 (14′, 40′ Galli, 53′ Stefani, 57′ De Martino, 85′ Olivieri): finisce il match!

Quinta giornata del campionato Primavera 1 tra Napoli e Cremonese, di scena allo Stadio “G.Piccolo” di Cercola.
Arriva l’ennesima sconfitta per il Napoli. Prestazione insufficiente da parte della formazione di mister Rocco, che sarà impegnata il prossimo sabato a Cesena.
Secondo tempo
90’+5 – Termina il match! Brutta sconfitta per il Napoli, a Cercola passa la Cremonese.
90’+ 4 – Cimmaruta tenta il gol della clamorosa rimonta, il suo mancino si spegne oltre la traversa
90′ – Concessi 4′ di recupero.
85′ – Gol del Napoli! Grande giocata di De Martino che dopo aver rifilato un tunnel all’avversario cede palla a Olivieri, bravo a scaricarla sotto al sette.
77′ – Contropiede della Cremonese quasi fatale per gli azzurrini. Gambardella rischia il tackle e manda in corner, ospiti vicinissimi alla quarta rete.
73′- Napoli a un passo dal secondo gol con Raggioli! Il numero 9 riceve da posizione ravvicinata ma non riesce a essere preciso di testa.
67′ – Ultima sostituzione per il Napoli, Lo Scalzo fa spazio a Cimmaruta. Il numero 4 azzurro entrerà dopo il cooling break.
65′ – Manovra sterile degli azzurri che non riescono a trovare il varco giusto.
57′ – De Martino accorcia le distanze direttamente da corner! Gol olimpico del neo entrato.
53′ – Terzo gol della Cremonese, a segno Stefani che manda a rete dopo la respinta di Pugliese.
50′ – Napoli in grande affanno, la Cremonese continua ad attaccare nonostante il doppio vantaggio. Tripla sostituzione nelle fila azzurre, dentro De Martino, Camelio e Garofalo al posto di Borriello, D’Angelo e De Chiara.
46′ – Ha inizio il secondo tempo! Azzurrini chiamati a ribaltare il risultato. Intanto mister Rocco apporta una modifica, con Caucci che lascia spazio a Olivieri.
Primo tempo
45’+2 – Termina il primo tempo!
45′ – Concessi 2′ di recupero.
40′ – Raddoppio della Cremonese! Prisco perde un pallone sanguinoso nel cuore del centrocampo e permette a Galli di involarsi verso la porta difesa da Pugliese. Conclusione perfetta del numero nove che la manda all’incrocio dei pali.
38′ – Intervento scorretto di Bassi su D’Angelo. Sarà calcio di punizione per gli azzurri.
35′ – Risposta della Cremonese con Galli che ottiene corner.
34′ – Doppia occasione per il Napoli, prima con Gorica e poi con De Chiara. Chiude ancora tutto la retroguardia ospite.
31′ – L’arbitro concede cooling break alle due squadre.
24′ – Napoli vicino al pareggio da sviluppi di corner con Caucci che manda a lato.
23′ – De Chiara sfiora il gol in acrobazia, sparando il pallone tra le braccia di Cassin. Sarà corner.
21′ – Borriello spreca una potenziale occasione per i suoi fornendo un pallone impreciso a Raggioli, ben indirizzato verso la porta avversaria.
19′ – Il Napoli prova ad alzare i giri del motore, ma fa buona guardia la formazione lombarda.
14′ – Gol della Cremonese. Calcio d’angolo a servire Galli che insacca Pugliese in totale libertà.
11′ – Ingenuità di Gambardella, impreciso in fase di costruzione. La ripartenza degli ospiti viene ben arginata dalla difesa azzurra.
8′ – Subito una grande occasione per il Napoli, pericoloso con De Chiara: il centrocampista riceve palla da Raggioli ma non riesce a spedire in rete da posizione ravvicinata.
1′- Ha inizio il match! Primo possesso per il Napoli.
Di seguito le formazioni ufficiali del match:
NAPOLI: Pugliese; De Luca, Gambardella, De Chiara, Raggioli, Borriello, Prisco, D’Angelo, Caucci, Lo Scalzo, Gorica.
CREMONESE: Cassin; Patrignani, Galli, Tessadri, Lickunas, Biolchi, Stefani, Zilio, Gashi, Prendi, Bassi.
Amici di SpazioNapoli buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Cremonese, quinta partita del campionato Primavera 1 degli azzurrini. Match di fondamentale importanza per la formazione di Dario Rocco, alla ricerca di punti per muovere la classifica.