Tegola per il Pisa, Gilardino perde un big in extremis: salterà il Napoli

Alla vigilia del match contro il Napoli, arrivano brutte notizie per la compagine guidata da Gilardino. Ecco di cosa si tratta.

Un match delicato, quello di domani al Maradona, che vedrà contrapposte un Napoli provato dalle fatiche di Champions e un Pisa reduce dalla sconfitta con l’Udinese e perciò voglioso di fare bene.

Tuttavia, un grosso imprevisto mette nei guai la squadra toscana, che verrà ad affrontare il match senza un uomo cardine del proprio scacchiere tattico.

Napoli-Pisa, che guaio per Gilardino: i dettagli

Brutta gatta da pelare per l’ex Campione del Mondo e oggi tecnico dei toscani: infatti, secondo quanto riportato da QuiNewsPisa, Calvin Stengs si sarebbe fermato durante l’allenamento e, di conseguenza non sarà arruolabile contro il Napoli. Secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di un risentimento muscolare.

Insomma, un brutto colpo per la compagine di Gilardino, che perde la punta di diamante del mercato estivo. Per il Napoli, tuttavia, questo rappresenta una preoccupazione in meno. Il classe ’98, infatti, con la sua tecnica e le sue accelerazioni, avrebbe duramente messo alla prova la retroguardia partenopea.