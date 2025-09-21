Napoli-Pisa, sorprende la decisione di Conte: accadrà lunedì al Maradona

Smaltita la delusione post City, è tempo di concentrare le proprie forze per il match contro il Pisa di Gilardino. In tal senso, Antonio Conte sta già pensando alle mosse tattiche da sfoderare per riportare la squadra alla vittoria.

Non è di certo un segreto: i toscani (sulla carta) sono parecchio inferiori al Napoli ma, quello che è certo, è che non verranno a farsi una passeggiata di salute. Per questo, servirà la massima attenzione.

Fortunatamente, la qualità e la profondità della rosa azzurra permettono ad Antonio Conte di elaborare un turn-over ragionato, che non vada a minare troppo le certezze di una macchina perfettamente rodata.

Napoli, le probabili scelte di Conte

Il match contro il City, disputato in inferiorità numerica per più di 70 minuti, ha richiesto un grande dispendio di energie fisiche e nervose. Per questo motivo, non c’è da stupirsi se il tecnico salentino concederà riposo ad alcuni dei suoi soldati più instancabili; tra questi, c’è sicuramente Politano. Tuttavia, è a centrocampo che potrebbero essere registrati i maggiori movimenti.

Infatti, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe accomodarsi in panchina nientemeno che Stanislav Lobotka in persona. Il motore perpetuo della mediana azzurra potrebbe lasciare spazio a un più fresco Billy Gilmour. Lo scozzese scalpita e le sue enormi qualità in fase di verticalizzazione potrebbero rivelarsi cruciali.

Non solo Lobotka: in panchina un altro dei Fab 4

Ma i cambi di certo non finiscono qui. Infatti, potrebbe partire dalla panchina anche un altro degli intoccabili della mediana azzurra: Frank Zambo Anguissa. L’uomo in più di Conte, già decisivo nella partita contro il Cagliari, ha sostenuto un autentico tour de force in questi giorni. Tornato dagli impegni Nazionali, è subito partito titolare sia nel match contro la Viola sia all’Etihad.

Al suo posto dovrebbe partire titolare Eljif Elmas, tornato in azzurro negli ultimi giorni del mercato estivo e desideroso di mettersi subito in gioco. Questi cambi, che indubbiamente cambiano la fisionomia della squadra, permettono comunque di garantire una certa qualità alla manovra azzurra e, allo stesso tempo, permette di far rifiatare i titolarissimi per il big match contro il Milan.

Insomma, si prospettano settimane molto dure per il Napoli, atteso dai toscani dopo le fatiche di Champions e da un Milan in grande spolvero, guidato da un Allegri piuttosto in forma. Antonio Conte saprà cosa fare e la qualità della rosa azzurra permette di dormire sonni abbastanza tranquilli.