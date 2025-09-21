Sostituzione De Bruyne, l’ex Napoli insinua un dubbio: la vera intenzione di Conte

L’ex Napoli insinua un dubbio sulla reale intenzione di Antonio Conte nel sostituire De Bruyne.

Il Napoli ha perso per 2-0 in casa del Manchester City nella gara che segnava il suo ritorno in Champions League dopo un anno d’assenza. La gara si era purtroppo complicata dopo appena 20 minuti a causa dell’espulsione di Giovanni Di Lorenzo, che ha sconvolto completamente i piani di Antonio Conte.

La scelta dell’allenatore per rimediare, almeno parzialmente, allo squilibrio creatosi con l’inferiorità numerica è stata molto discussa: ad essere sacriricato per un cambio difensivo, è stato proprio Kevin De Bruyne nella gara del suo ritorno all’Etihad.

Sosa: “De Bruyne sostituito per rimarcare gerarchie”

La sostituzione del campione belga ha scatenato tante discussioni e sul tema è intervenuto anche “El Pampa” Sosa nel corso di “A Tutto Napoli“, in onda su Tele A. L’ex bomber azzurro si dice dubbioso, sospettando che la scelta di Conte non fosse solo per ragioni di equilibrio tattico, celando invece una vera gerarchia interna.

Di seguito quanto riportato:

“Non vorrei che fosse una scelta per rimarcare delle gerarchie, questo mi dispiacerebbe per il futuro. Mi è capitato con alcuni allenatori, come Spalletti, che quando succedono queste cose in settimana vanno chiarite, con l’allenatore che dà le sue motivazioni”

Sosa mette in dubbio anche la natura tecnica della decisione:

Però mi chiedo: perché non è stato sostituito Politano? Mi dirai che De Bruyne non può giocare in quella posizione, però io – da opinionista ed ex calciatore – non posso accettare di lasciare in campo sempre il calciatore rognoso, che va a contrastare e il giocatore che sa giocare a calcio. Si poteva spostare Anguissa al posto di Politano e lasciare De Bruyne in zona centrale”.

Sosa avanza quindi molteplici dubbi su questa scelta e non si ritiene d’accordo con Antonio Conte. D’altronde, l’allenatore azzurro ha avuto molto coraggio nel scegliere proprio De Bruyne come destinatario nel cambio, con la consapevolezza di dover affrontare qualche polemica per una simile decisione.