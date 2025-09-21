Pisa, chi è il pericolo numero uno per Conte: l’ultimo gol in Serie A proprio al Napoli

Il pericolo numero uno per il Napoli contro il Pisa è un giocatore che ha segnato il suo ultimo gol in Serie A proprio agli azzurri.
Il Napoli scenderà in campo domani contro il Pisa con la missione di guadagnarsi la sua prima mini fuga in vetta alla classifica da solo. Il pareggio della Juventus contro il Verona, infatti, concede agli azzurri l’opportunità di poter restare l’unica squadra sempre vincente in questo inizio di Serie A.
Ma occhio, perché una neopromossa come il Pisa potrebbe rivelarsi una “buccia di banana” se sottovalutata, a maggior ragione dopole fatiche europee di giovedì contro il Manchester City.
Napoli, occhio a Nzola: trend positivo contro il Napoli
C’è in particolare un giocatore che gli azzurri dovranno tenere d’occhio: si tratta di Mbala Nzola. L’angolano è arrivato al club toscano quest’estate, dopo l’annata in prestito al Lens con 6 gol in Ligue 1.
Nzola cerca di ritrovare sé stesso nell’avventura al Pisa e di rialzare una carriera un po’ frenata dopo il suo trasferimento alla Fiorentina nell’estate del 2023. Solo tre gol, infatti, per lui nella sua ultima stagione in Serie A proprio con la maglia viola, di cui l’ultimo proprio al Napoli. Era il 17 maggio del 2024 ed erano tempi molto più bui per gli azzurri, guidati da Francesco Calzona. La gara terminò sul risultato di 2-2.
Per Nzola, tra l’altro, quella fu la sua seconda rete contro gli azzurri: aveva infatti segnato al Napoli anche con la maglia dello Spezia, nell’incredibile vittoria per 2-1 degli spezzini (all’epoca guidati da Vincenzo Italiano) al Maradona contro gli azzurri allenati da Gattuso.