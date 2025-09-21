“Non dovevo lasciare il Napoli”, l’ex azzurro si è pentito: la rivelazione

Un ex Napoli ha rivelato di essersi pentito della sua scelta di lasciare il Napoli.

Il Napoli ha fatto passi da gigante nel corso degli anni, alzando sempre di più man mano l’asticella delle proprie ambizioni. La gestione De Laurentiis è stata un continuo crescendo, passando dalla Serie C alla vittoria di due Scudetti negli ultimi tre anni, dall’acquisto di occasioni di mercato a basso prezzo all’arrivo di calciatori affermati come Kevin De Bruyne. Di questa crescita se n’è accorto anche un giocatore che anni orsono ha scelto di lasciare il club azzurro con forse un po’ troppa fretta.

Dossena “Non mi aspettavo un Napoli così grande”

Andrea Dossena, ai microfoni di Stile Tv, ha infatti confessato di essersi pentito della sua scelta di lasciare il Napoli l’estate del 2013: erano tempi diversi per il club azzurro, ma forse l’ex terzino (ora allenatore) non ha deciso nel modo migliore per la sua carriera.

Di seguito le sue parole:

“Il mio più grande rimpianto è stato andare via da Napoli. Io all’epoca avevo 32 anni e volevo giocare ancora, ricordo che Bigon mi disse di restare per diventare importante anche nello spogliatoio. Quella frase fu una pugnalata per me perché volevo giocare e continuare ad essere protagonista, ma tornassi indietro accetterei la proposta di Bigon per fare anche da chioccia ai più giovani”

Dossena ricorda anche quanto il Napoli fosse forte anche negli anni in cui lui giocava lì: