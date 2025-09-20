Napoli, il ko col City regala comunque un’ottima notizia: Conte gongola

Nonostante la sconfitta maturata giovedì sera all’Etihad, Antonio Conte ha comunque un motivo per esultare. Ecco i dettagli.

Certo, il rammarico di sapere come sarebbe andata in 11 contro 11 resta ma, ad oggi, è tempo di guardare avanti e di registrare gli aspetti positivi emersi dalla notte di Champions.

Lunedì, al Maradona, è atteso il Pisa e ci vorrà la massima attenzione. La gara non andrà sottovalutata e gli azzurri dovranno sfruttare al massimo i propri punti di forza per portare a casa il risultato. Tra questi, ne spicca uno in particolare.

Napoli, c’è una buona notizia: ecco quale

La sciagurata espulsione di Di Lorenzo, ha costretto gli azzurri ad alzare il fortino fin dal ventesimo minuto e, se da un lato il Napoli è stato costretto a un match di grande sofferenza e fatica, dall’altro è stato evidente come questa squadra abbia una tenuta fuori dal comune. Merito di questa compattezza, è sicuramente la nuova coppia difensiva.

Infatti, come puntualmente sottolineato dal Corriere del Mezzogiorno, è palese come stia crescendo la sintonia tra Beukema e Buongiorno. I due rocciosissimi difensori centrali, hanno retto da veterani i continui assalti del City, mantenendo la porta inviolata per 55 minuti. Insomma, un’ottima notizia per Antonio Conte che, nonostante il forfait di Rrahmani, può contare su una coppia di tutto rispetto.