Il Milan asfalta l’Udinese e si prepara al Napoli: il messaggio mandato da Allegri

I rossoneri dominano sui friulani con un super Pulisic e si preparano alla super gara contro i partenopei in programma tra 8 giorni a San Siro

Un Milan schiacciasassi quello che si è presentato a Udine nella serata valida per il quarto turno di Serie A. I rossoneri si sono sbarazzati facilmente di un’Udinese che bene aveva figurato fin qui in questo inizio di campionato. Un 3-0 senza appello, firmato da un super Pulisic, autore di una doppietta e un assist.

Anche Fofana in rete ed ennesimo cleansheet di questa stagione, il terzo in quattro partite. Il Milan inizia a trovare una quadra e ha lanciato un messaggio inequivocabile al Napoli, prossimo avversario, domenica 28 settembre da San Siro. Una trasferta molto ostica per gli azzurri. La squadra di Allegri inizia a far vedere anche sprazzi di bel calcio, soprattutto grazie a protagonisti come Modric, Saelemaekers e Rabiot, già perfettamente integrati nel progetto.

Milan straripante, tocca al Napoli rispondere: si accende la sfida

Nella giornata in cui la Juventus si è fermata sul pari contro il Verona, è il Milan a dare un segnale al Napoli, in attesa dell’Inter che già insegue. I rossoneri si sono sbarazzati dell’Udinese, con un risultato rotondo, netto e anche sorprendente. Ennesima sfida senza subire gol e 9 punti in classifica a 8 giorni dal big match di San Siro.

Proprio la gara di domenica prossima potrà dire molto sul livello raggiunto dal Milan. Una vittoria sui campioni d’Italia in carica, potrebbe permettere un aggancio in testa alla classifica (qualora il Napoli battesse il Pisa lunedì), un pareggio galvanizzerebbe l’ambiente dato l’avversario, mentre una sconfitta riporterebbe tutti con i piedi per terra.

Per il Napoli vietato sbagliare. La chance di allungare ulteriormente sulle inseguitrici è ghiottissima. In caso di vittoria sul Pisa e anche sul Milan, gli azzurri si porterebbero a 15 punti, lasciando i rossoneri a -6. Un distacco ampiamente raggiungibile a quasi ottobre, ma comunque un bagaglio.

Non resta che attendere dunque. Alla scala del calcio andrà in scena una sfida di altissimo livello, che si accenderà a centrocampo con De Bruyne e Modric. Un incontro generazionale, che potrebbe indirizzare o meno l’esito finale della Serie A di questa stagione.