Gilardino in conferenza: “Napoli? Non saremo affatto impauriti. Vi svelo cosa servirà al Maradona”, poi l’annuncio su Albiol

di

Alberto Gilardino da indicazioni

In occasione di Napoli-Pisa, Alberto Gilardino ha parlato nella conferenza pre-gara di rito. Ecco come ha presentato il match contro gli azzurri.

Siamo alla vigilia del match del Maradona e la tensione è già molto alta: il Napoli, reduce dalla Champions, troverà un Pisa desideroso di riscatto.

Riscatto che, come sottolineato da Gilardino, si paleserà in una squadra pronta a giocare faccia a faccia contro i Campioni d’Italia. Ecco el sue parole.

Gilardino in conferenza: “Giocheremo senza paura, sono fiducioso”

Una conferenza chiarissima quella di Alberto Gilardino, che ha lanciato un messaggio netto a tutto l’ambiente partenopeo: il Pisa non verrà a fare una passeggiata.

“Gli azzurri sono una grandissima squadra, ma noi non giocheremo impauriti e cercheremo di dare tutto. La chiave è la compattezza, non ci dovremo disunire come con l’Udinese. Cosa fa la differenza? La voglia di sacrificarsi e di far male col pallone tra i piedi. Serviranno equilibrio e lucidità”.

Gilardino in conferenza: “Giocheremo senza paura, sono fiducioso” – LaPresse – Spazionapoli.it

Non è mancato un passaggio su Albiol, storico ex degli azzurri:

Raul è un campione, dentro e fuori dal campo. Si è calato nella nostra realtà e sta cercando di aiutare tutti. Esordio? Dovrò valutare bene, è arrivato da poco e non voglio rischiarlo. Valuterò sia per domani che per il match di Coppa”.

Infine, un passaggio su Stengs e i dubbi di formazione:

Credo che l’infortunio di Calvin sia grave, aspettiamo gli ultimi esiti ma credo i tempi si allungheranno. Formazione di domani? Sto valutando, Cuadrado potrebbe partire dall’inizio insieme a Leris. I gol arriveranno, confidiamo molto in Nzola”.

 

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
