Gilardino in conferenza: “Napoli? Non saremo affatto impauriti. Vi svelo cosa servirà al Maradona”, poi l’annuncio su Albiol

In occasione di Napoli-Pisa, Alberto Gilardino ha parlato nella conferenza pre-gara di rito. Ecco come ha presentato il match contro gli azzurri.

Siamo alla vigilia del match del Maradona e la tensione è già molto alta: il Napoli, reduce dalla Champions, troverà un Pisa desideroso di riscatto.

Riscatto che, come sottolineato da Gilardino, si paleserà in una squadra pronta a giocare faccia a faccia contro i Campioni d’Italia. Ecco el sue parole.

Gilardino in conferenza: “Giocheremo senza paura, sono fiducioso”

Una conferenza chiarissima quella di Alberto Gilardino, che ha lanciato un messaggio netto a tutto l’ambiente partenopeo: il Pisa non verrà a fare una passeggiata.

“Gli azzurri sono una grandissima squadra, ma noi non giocheremo impauriti e cercheremo di dare tutto. La chiave è la compattezza, non ci dovremo disunire come con l’Udinese. Cosa fa la differenza? La voglia di sacrificarsi e di far male col pallone tra i piedi. Serviranno equilibrio e lucidità”.

Non è mancato un passaggio su Albiol, storico ex degli azzurri:

“Raul è un campione, dentro e fuori dal campo. Si è calato nella nostra realtà e sta cercando di aiutare tutti. Esordio? Dovrò valutare bene, è arrivato da poco e non voglio rischiarlo. Valuterò sia per domani che per il match di Coppa”.

Infine, un passaggio su Stengs e i dubbi di formazione: