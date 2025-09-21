Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

“È già fuori dai radar”, dubbi sul neo acquisto azzurro: di chi si tratta

di

Guarda le tre Coppe Europee solo su SkySport a 24,90€ al mese!

Il Napoli festeggia dopo il gol alla Fiorentina

Il Napoli di queste prime uscite estive ha vinto e tolta la parentesi in Champions, anche convinto. Tuttavia, non tutti i nuovi acquisti sono riusciti ancora ad integrarsi del tutto. I dettagli.

Le partite contro Fiorentina ha mostrato un Napoli compatto e aggressivo, in grado di pressare uomo su uomo per larghi tratti del match e di portare a casa la vittoria senza particolari patemi. Ciò è frutto di particolari indicazioni del mister, evidentemente non assimilate da tutti.

Nessun dramma, si sa: la metodologia rigorosa e dura di Antonio Conte richiede tempo per essere assimilata del tutto e questo, unito allo studio dei complessi dettami tattici del salentino, potrebbero ritardare la completa esplosione di determinati calciatori.

Napoli, che fine ha fatto il nuovo azzurro?

Inutile prenderci in giro: c’erano tante aspettative su di lui, soprattutto considerando il ruolo e la cifra sborsata per strapparlo alla società d’appartenenza. Ovviamente, si tratta Noa Lang. L’olandese, proveniente dal PSV, non è riuscito ancora ad incidere, ed è palese come al momento sia fuori dai radar di Antonio Conte.

Noa Lang in azione
Napoli, che fine ha fatto il nuovo azzurro? – LaPresse – Spazionapoli.it

Lo sottolinea anche l’edizione odierna del Mattino, facendo addirittura notare come solo Ambrosino e Vergara (entrambi prodotti del vivaio), abbiano giocato meno minuti rispetto all’esterno olandese. Dunque, ad oggi, Lang rappresenta un vero e proprio oggetto misterioso e ancora tutto da scoprire. Indubbiamente, viste le premesse, non è quello che si aspettavano i supporters azzurri.

Caso Lang: possibile flop o gioiello da far crescere?

Appurato che Noa non abbia (per ora) ripagato le aspettative che ha contribuito lui stesso a creare, sarebbe utile cercare di comprendere il perché. Non è un processo, non è un accusa e né tantomeno una bocciatura. Queste, infatti, sarebbero profondamente ingenerose nei suoi confronti. Analizziamo insieme.

Noa Lang batte un angolo
Caso Lang: possibile flop o gioiello da far crescere? – LaPresse – Spazionapoli.it

Arrivato dal campionato olandese, di certo non celebre per il suo rigore tattico, il giovane Lang si è trovato catapultato in una realtà completamente diversa, col marchio di “erede di Kvaratskhelia”. Chiariamo una volta per tutte: l’olandese non è l’erede di nessuno, e non perché non ne abbia le capacità, anzi, ma semplicemente per la presenza di caratteristiche personali che vanno valorizzate.

Lo sappiamo: per essere notato da Conte devi essere un atleta tatticamente perfetto, ed è su questo che il salentino sta lavorando. Lang va “de-anarchizzato”, gli va insegnata la disponibilità ad aiutare della squadra in maniera costante, per non sbagliare l’ultimo passaggio e rendersi davvero pericoloso. Le folate di talento non bastano con il salentino. L’olandese non è sparito, gli va solo dato tempo.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie