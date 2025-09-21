Champions League, paura per l’avversaria del Napoli: rischio lungo stop per la sua stella

L’avversaria del Napoli rischia di dover fare a meno della sua stella a lungo, saltando anche il match con gli azzurri.

Il Napoli ha iniziato il suo percorso in Champions League con un passo falso. Il club azzurro ha perso per 2-0 contro il Manchester City in una gara beffarda, indirizzatasi già al ventesimo minuto con il cartellino rosso per Di Lorenzo.

Il cammino europeo è però ancora lungo e, come ha ricordato anche Conte nel post-gara, mancano altre sette partite per poter sognare, magari, anche un piazzamente fra le prime otto della League Phase. Occhi, quindi, puntati anche alle prossime squadre che gli azzurri affronteranno.

Paura Psv: rischio lungo stop per una sua stella

Fra le avversarie azzurre, sono ore di paura per quanto riguarda il Psv Eindhoven, squadra che il Napoli afrronterà in trasferta fra due giornate. Nell big match di oggi contro l’Ajax, infatti, è uscito per un infortunio Ruben Van Bommel e le prime impressioni non sono positive.

L’attaccante olandese, acquistato quest’estate per quasi 16 milioni di euro e subito diventato un perno del team, è uscito per un infortunio al ginocchio al 40′ minuto del match. Il giocatore è sembrato visbilmente dolorante e si teme che si tratti di un infortunio piuttosto grave, che lo costringerebbe ad un lungo stop. In tal caso, ovviamente, sarebbe certa la sua assenza anche per la partita col Napoli.