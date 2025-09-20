Pedro e lo Scudetto del Napoli, che racconto: “Mi hanno scritto anche due calciatori”

Il racconto di Pedro sul suo contributo allo Scudetto del Napoli: quanti messaggi, anche da parte di due calciatori.

La gioia per lo Scudetto vinto nella scorsa stagione non si è ancora sopita per i tifosi del Napoli. Le testimonianze di questo successo sono ben visibili ancora oggi su diverse strade della città per un trionfo che è entrato di diritto nella storia.

Tanto affetto per i calciatori azzurri, ma non solo: sono coinvolti nei ringraziamenti dei tifosi, infatti, anche alcuni giocatori che con le loro reti hanno contribuito a frenare la corsa dell’Inter e a favorire il Napoli. Un posto di rilievo fra questo è quello che ha Pedro della Lazio, autore di una doppietta decisiva per la permanenza in vetta azzurra nel 2-2 della sua Lazio a San Siro nella penultima giornata.

Pedro: “Quanti messaggi da Napoli, ma non ho fatto niente”

Il calciatore biancoceleste ha raccontato il suo ruolo da eroe-Scudetto azzurro nella sua intervista di preparazione al derby di Roma di domani ai microfoni di Dazn, non nascondendo la grande quantità di messaggi che gli sono arrivati da Napoli, compresi anche due calciatori azzurri come Spinazzola e Juan Jesus, con cui ha giocato alla Roma.

Di seguito quanto riportato: