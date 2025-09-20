Napoli, Di Lorenzo lascia il City alle spalle: il dato è assurdo

Il capitano azzurro sta per tagliare un traguardo davvero impressionante, a dimostrazione del suo enorme impatto con la maglia partenopea.

Giovanni Di Lorenzo e il Napoli, una storia d’amore colma di successi. Con la fascia al braccio, il terzino azzurro ha potuto alzare al cielo due Scudetti, ha potuto giocare con e contro alcuni dei giocatori più forti al mondo e ha potuto consacrarsi come uno dei migliori laterali destri in circolazione nelle ultime stagioni. La sua crescita è sempre stata direttamente proporzionale al rapporto d’amore instaurato con la piazza.

Di Lorenzo scala la classifica delle presenze: in arrivo la 13esima posizione

In occasione del posticipo della quarta giornata di Serie A, in cui il Napoli ospiterà il Pisa di Alberto Gilardino, si festeggeranno le 275 presenze in maglia azzurra di Giovanni Di Lorenzo. Dato impressionante, che consentirà all’attuale capitano di agganciare Gramaglia (giocatore storico del Napoli a cavallo tra gli anni ’40 e ’50) alla tredicesima posizione dei giocatori con più presenze nella storia del club. E, al tempo stesso, consentirà di dimenticare la serata pessima di UCL contro il Manchester City.

E non è finita qui: il piazzamento che Di Lorenzo otterrà contro il Pisa sarà solo momentaneo. Infatti, è molto vicino anche l’ex capitano Paolo Cannavaro, fermatosi a 278 apparizioni. L’11esima posizione dista leggermente di più, con SuperBike, Christian Maggio, fermatosi a 308 presenze. Tra tutte le competizioni da disputare, però, non risulta essere affatto un’impresa.

Le tappe di Di Lorenzo al Napoli

Trasferitosi nell’estate del 2019 al Napoli dall’Empoli per poco meno di 10 milioni di euro, Giovanni Di Lorenzo è la dimostrazione del sogno calcistico realizzato a partire dai bassi livelli del mondo del calcio. Tanta Serie C e Serie B per poi passare ai più prestigiosi palcoscenici europei e alle vittorie dei titoli di Campione d’Italia. Una storia strappalacrime che ha sempre visto tanto sacrificio e tanta determinazione sulla destra.

17 gol e 34 assist: questi i numeri di Di Lorenzo nelle sue stagioni con la maglia del Napoli: grandissimo lavoro difensivo e sempre ottima trazione offensiva. In attesa del primo contributo al gol della stagione 25/26, il capitano si è sempre confermato come un imprescindibile per qualsiasi allenatore: da Ancelotti a Spalletti, passando per la turbolenta tripla gestione di Garcia, Mazzarri e Calzona. E, ovviamente, sotto la gestione Conte si è confermato come un imprescindibile, quasi mai colpito dal turnover: l’età avanza, ma Di Lorenzo resta un perno.