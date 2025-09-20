Napoli – Pisa, Conte stupisce tutti: non solo Lucca, pronto il grande ritorno

Conte pronto a sorprendere tutti: pronto un grande ritorno fra i titolari per la gara contro il Pisa.
Il Napoli tornerà in campo in campionato per affrontare il Pisa, dopo il debutto europeo con sconfitta a Manchester. Viste le tante partite, sembra piuttosto probabile che Conte cambi qualcosa nell’undici iniziale, ma non è chiaro fino a quale punto il tecnico decida di stravolgere le sue scelte.
Sembra piuttosto probabile un ritorno alla titolarità per Lucca al posto di Hojlund, ma potrebbe esserci un’altra sorpresa ben più importante dall’inizio.
Pronto Neres: il probabile 11 di Napoli – Pisa
Secondo “La Gazzetta dello Sport”, infatti, Conte starebbe seriamente pensando di inserire Neres dall’inizio, facendo rifiatare McTominay al suo posto. Si tratterebbe della prima titolarità stagionale per il brasiliano, frenato anche da un infortunio in queste prime gare.
La rosea conferma poi anche il possibile turno di riposo per Lobotka, con Gilmour pronto al suo posto. Gli ultimi cambi rispetto all’11 di Manchester sono in porta e in difesa, con Meret pronto a tornare fra i pali e Olivera a rilevare Spinazzola sulla sinistra. Questo il probabile 11 al completo:
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, De Bruyne; Politano, Lucca, Neres
Conte è quindi pronto a rinunciare per la prima volta ai “Fab Four” a centrocampo dall’inizio della stagione, rimuovendone ben due dalla formazione: Lobotka e McTominay. D’altro canto, l’assenza della stella scozzese dall’11 iniziale porterà al ritorno di un vero attacco a tre, con David Neres a riprendere il suo posto sulla sinistra. A bilanciare questo assetto leggermente più offensivo, una scelta un poco più prudente in difesa, con Olivera e non Spinazzola sulla sinistra. Insomma, tutto perfettamente calcolato.