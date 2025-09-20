Napoli, non demordere: dopo Manchester c’è un record da preservare

In seguito all’amaro debutto in Champions League, gli azzurri devono subito ricominciare con il piede giusto per confermare il proprio valore.

La trasferta inglese ha trascinato con sé più di qualche rimpianto. Tuttavia, c’è poco da recriminare: il Napoli è primo in campionato e sta facendo di tutto per continuare a essere dominante in Serie A. Anche i dati segnalano la dominanza degli uomini di Antonio Conte nella massima competizione nazionale, con record da preservare e, perché no, da migliorare come vera e propria dimostrazione di forza.

Nessuno come il Napoli: striscia d’imbattibilità da difendere

Come segnalato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la caduta contro i colossi del Manchester City non deve rappresentare un segnale negativo: l’inferiorità numerica ha condizionato molto l’andazzo della gara. Nel frattempo, però, i risultati ottenuti sono evidenti: 3 vittorie su 3 in campionato (Sassuolo, Cagliari e Fiorentina) e primato ex-aequo con la Juventus di Tudor in cima alla classifica.

Tuttavia, il grande stato di forma del Napoli va avanti da molto: gli azzurri conservano il primato di risultati utili consecutivi ottenuti in campionato, essendo di fatto l’unica squadra dei top 5 campionati europei a mantenere questa costanza di risultati positivi.

Infatti, a partire dal primo marzo scorso, sono arrivate 10 vittorie e 5 pareggi in Serie A, con l’ultima caduta risalente al match in casa del Como, con disastroso autogol di Rrahmani.

Non solo l’imbattibilità: vincere a Pisa per il tris

Non c’è solo una striscia di imbattibilità da tenere viva: il Napoli di Antonio Conte ha bisogno della vittoria contro i toscani per ottenere la quinta vittoria consecutiva in campionato. A partire dal match Scudetto contro il Cagliari passando per i primi 3 impegni della Serie A 2025/26. In caso di esito positivo, questo traguardo si ripeterebbe per la terza volta in poco più di un anno dall’arrivo di Conte in panchina.

Precedentemente, si era ottenuto questo risultato nei mesi di ottobre 2024 e di gennaio 2025: c’è voglia di proseguire sulla falsa riga della stagione del quarto Scudetto, dimostrando ancora una volta che la sinergia rosa-allenatore-mercato sta dando frutti sempre più maturi e sempre più pronti ad affrontare qualsiasi ostacolo.