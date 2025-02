Napoli ko a Como, c’è la spiegazione: l’ammissione

Sconfitta inaspettata quella del Napoli di Antonio Conte, che cede momentaneamente in primo posto all’Inter: c’è la spiegazione

Il Como si trova attualmente al 13° posto in classifica di Serie A e la vittoria contro il temutissimo Napoli, che è in lotta per l’ambito scudetto, è stata fondamentale.

Come già anticipato, il Napoli ha subìto una sconfitta inaspettata dal Como, cedendo il primo posto all’Inter. La partita è terminata 2 a 1, grazie a un assurdo autogol e alla rete di Diao, che ha portato la sua squadra alla vittoria.

Per il Napoli si prospetta un periodo molto impegnativo, in cui deve lottare per aggiudicarsi il tanto ambito obiettivo: proviene da tre pareggi consecutivi e dall’ultima sconfitta e, la prossima sfida, sarà forse quella più importante di tutte. Stiamo parlando del match contro l’Inter di Inzaghi, che si disputerà sabato 1 marzo alle 18.00, in casa del Napoli.

Le dichiarazioni di Carlo Ludi sulla vittoria

Il direttore sportivo del Como, Carlo Ludi, ha parlato al Corriere dello Sport, rilasciando alcune importanti dichiarazioni: alla domanda “Come si arriva alla vittoria sul Napoli?”, egli ha risposto: ” Noi siamo sempre focalizzati su prestazioni e lavoro. Non sono frasi fatte, ma la nostra realtà. Siamo stati coraggiosi, forti, con l’idea di puntare su Fabregas, tenere la barra dritta quando i risultati ci penalizzavano“.

A ciò ha aggiunto: ” Il rischio retrocessione c’era. Abbiamo mantenuto solida la nostra idea, questa è una stagione di apprendimento per capire cosa è la Serie A. Serve tempo, giocando le partite. Ora abbiamo una squadra più matura, che legge le situazioni in modo funzionale.”