Milan – Napoli, la notizia che tutti attendevano è ufficiale

In vista dell’incontro della prossima settimana in casa rossonera, è arrivato un aggiornamento importante per quanto riguarda il match.

Napoli-Milan sarà un incontro dal peso specifico tutt’altro che indifferente: uno scontro tra due big, reduci da due momenti storici totalmente opposti. Gli azzurri hanno voglia di confrontarsi con le big per mostrare la propria forza, mentre i rossoneri cercano di rialzare il capo in seguito a una stagione disastrosa, guidati da Max Allegri per la rinascita. Di certo le aspettative saranno molto alte, così come la voglia di fare risultato.

Napoli, grande assenza contro il Milan: vietata la trasferta ai campani

Come confermato ufficialmente da Rai News, il Napoli dovrà fare a meno del supporto dei propri fan campani in occasione della trasferta milanese. Il dodicesimo uomo dei Campioni d’Italia, come riconosciuto frequentemente anche da mister Conte, non potrà contare sulla componente proveniente dal Sud Italia a causa del divieto di trasferta ai residenti in Campania imposto dal Prefetto Sgaraglia.

Chi vorrà presenziare a supporto del Napoli dovrà essere in possesso di fidelity card ed essere residente in altre regioni d’Italia. Alla base di tale provvedimento vi sono ragioni di ordine pubblico e di sicurezza, con la volontà di garantire il corretto svolgimento del match.