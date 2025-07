Serie A o Siviglia? Simeone ha scelto la destinazione, spunta l’indizio

Tiene banco il futuro di Giovanni Simeone, che potrebbe essere lontano dal Napoli: diversi club di Serie A e il Siviglia sulle sue tracce.

Non solo il mercato in entrata per il Napoli, che ha iniziato fin da subito a fare sul serio in questa sessione estiva di calciomercato. In queste settimane sono attese novità anche per quanto concerne le operazioni in uscita, con tanti nomi che potrebbero lasciare l’azzurro. Le notizie dell’ultim’ora, a tal riguardo, parlano soprattutto del nuovo prestito che il Napoli si appresta a chiudere per Jens Cajuste, di rientro dall’esperienza in Premier League con la maglia dell‘Ipswich Town (clicca qui per tutti gli aggiornamenti di questi ultimi minuti).

Tra i vari calciatori che potrebbero vedersi chiusa la porta a una permanenza in azzurro, c’è Giovanni Simeone. Il suo nome è nella lista dei possibili partenti da tempo, addirittura dalla scorsa estate, salvo poi guadagnarsi la conferma. Ora, però, sembrerebbero esserci pochi margini per la sua permanenza, con il Pisa e il Siviglia che lo osservano molto da vicino. L’edizione odierna del Corriere dello Sport svela come il calciatore sia più propenso ad accettare una possibile esperienza ne La Liga.

Simeone, occhio al Siviglia: c’è un indizio che può cambiare tutto

Giovanni Simeone vedrebbe di buon occhio un possibile approdo in maglia Siviglia: ciò è dato dalla presenza di Matias Almeyda, che per lui è un vero e proprio punto di riferimento.

Di seguito, quanto scritto dal Corriere dello Sport a tal proposito:

“Il Cholito Simeone ha dato la precedenza al Siviglia dove ritroverebbe Mathias Almeyda, l’allenatore che dieci anni fa al Banfield lo ha lanciato nel grande calcio”.

In Serie A, invece, il calciatore argentino sembra aver dato priorità al neopromosso Pisa, maglia in cui ha militato in passato anche il padre del Cholito, Diego Pablo.