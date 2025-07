Doppio addio al Napoli, scossone nelle ultime ore: i nomi

Novità in casa Napoli, con uno scossone che potrebbe cambiare il mercato azzurro: il doppio addio ora è più vicino.

Il Napoli lavora intensamente anche al calciomercato in uscita, oltre a rinforzare la rosa attuale. Tanti sono i nomi sul taccuino di Manna – direttore sportivo – che sono alla ricerca di una sistemazione stabile, visti i numerosi rientri dai prestiti.

È anche vero però che non è affatto facile piazzare determinati colpi, per via delle deludenti stagioni che i calciatori coinvolti hanno regalato. Il Napoli però è fiducioso e cerca di fare cassa, con dei club che si sono mostrati interessati a due in particolare.

Napoli, in due verso l’addio: la notizia lanciata da Di Marzio

L’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha riportato questa sera, ai microfoni di Sky Sport, delle notizie riguardanti le uscite previste in casa Napoli. Manna è al lavoro per regalare ad Antonio Conte una squadra attrezzata per le quattro prossime competizioni.

Jens Cajuste e Walid Cheddira non rientrano nei piani di Antonio Conte nemmeno per la prossima stagione e, per questo motivo, andranno via con ogni probabilità in questa finestra di mercato.

Come riportato dal giornalista, sullo svedese è presente l’interesse del Besiktas, per un prestito che potrà diventare obbligo a determinate condizioni. L’attaccante reduce dall’esperienza con l’Espanyol invece, è seguito dal Paok. Due esuberi dunque su cui il Napoli cercherà di guadagnare per poi reinvestire in entrata.