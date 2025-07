Noa Lang e non solo, Pedullà è sicuro: “Il Napoli farà un altro colpo”

Il giornalista esperto di mercato, Alfredo Pedullà, si sofferma sulle ultime in casa Napoli dopo l’accelerata per l’acquisto di Noa Lang.

Il Napoli è tra le squadre più attive in queste prime battute di calciomercato. I colpi messi a segno dal club del presidente Aurelio De Laurentiis, in via ufficiale, sono già due (Luca Marianucci e, soprattutto, Kevin De Bruyne) e prossimamente sono attese altre novità per quanto concerne le operazioni in entrata. In serata, si è fatto un ulteriore passo in avanti per quanto riguarda la trattativa tra il club campione d’Italia in carica e il PSV per Noa Lang, che si appresta a divenire un nuovo giocatore partenopeo.

L’acquisto del nazionale olandese (in attesa che il tutto sia formalizzato nei prossimi giorni) potrebbe essere accompagnato anche da un altro rinforzo per la batteria di esterni offensivi, oltre che dallo stesso Sam Beukema (la trattativa con il Bologna è agli sgoccioli, stando alle ultime novità). Secondo quanto svelato su X dal giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, il nome in primo piano a tal riguardo è sempre quello di Dan Ndoye, obiettivo ormai da tempo degli azzurri per questa sessione estiva di mercato.

Ultime mercato SSC Napoli, Pedullà: “Occhio sempre a Dan Ndoye”

Il Napoli si appresta ad accogliere Noa Lang, ma quest’ultimo non dovrebbe essere l’unico colpo che andrà a rinforzare gli esterni.

Il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà, confermando tutte le notizie che sono arrivate sull’esterno del PSV in queste ore, ha ribadito che i colpi sugli esterni saranno due, con Ndoye sempre osservato speciale. Di seguito, quanto scritto dalla medesima fonte su X:

“Noa Lang: il giorno della svolta Napoli con irruzione decisa, a sorpresa, definitiva. Resta forte l’idea di prendere due attaccanti esterni, occhio sempre a Ndoye”.

Ndoye – Napoli: si cerca l’accordo con calciatore e con il Bologna

Il Napoli non intende fermarsi sul più bello e vuole regalarsi altri tasselli da aggiungere all’organico a disposizione di Antonio Conte per la prossima stagione. Il nome di Dan Ndoye, nonostante l’arrivo ormai (quasi) concluso di Noa Lang, continua a essere molto chiacchierato all’ombra del Vesuvio.

Serve, però, confezionare in tutto e per tutto l’accordo con il calciatore stesso, prima di cercare l’intesa definitiva con il Bologna che continua ancora a sparare alto per il suo cartellino.