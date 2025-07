Cessioni Napoli, un altro addio dopo Cajuste: di chi si tratta

Un altro calciatore è pronto a dire addio in casa Napoli, con una seconda uscita dopo la quasi certa di Cajuste. Gli azzurri lavorano al lato cessioni.

Il Napoli continua lavorare ininterrottamente al calciomercato in quest’estate, con l’attenzione rivolta anche alle cessioni. Le uscite infatti saranno utili per far cassa, in modo tale da poter reinvestire al meglio in entrata e regalare ad Antonio Conte la squadra che desidera.

Giovanni Manna, direttore sportivo del club partenopeo, studia diverse situazione sia sul fronte entrata che in quello delle uscite. In questi minuti è giunta una notizia che potrebbere riaccende il calciomercato per uno dei giocatori evidentemente in uscita dai partenopei.

Napoli, Folorunsho verso l’addio: ci pensa il Cagliari

Gli azzurri di Conte mireranno a piazzare i numerosi esuberi rientranti dai loro prestiti, dove alcuni di essi non sono stati riscattati. I calciatori faranno parte del ritiro di Dimaro, fino a quando non gli si verrà trovata una destinazione. Uno di questi è Michael Folorunsho.

Come riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio account X, il centrocampista è seguito dal Cagliari. Il classe ’98 è rientrante dal prestito annuale con la Fiorentina che non ha deciso di riscattarlo.

Il suo ritorno a Napoli però sarà, con ogni probabilità, solo di passaggio visto che andrà via – così come Cajuste – in quanto ritenuto fuori dal progetto. Serve solo trovare una seria candidata ad ingaggiarlo e, ora, il Cagliari si fa avanti a tal riguardo.