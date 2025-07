Svolta in casa Napoli, Di Marzio annuncia: “Sarà un nuovo giocatore azzurro”

Svolta arrivata in casa Napoli, con l’annuncio di Di Marzio che fa sorridere tifosi e Conte: il calciatore sarà presto azzurro.

Il Napoli ha praticamente chiuso un altro colpo di calciomercato in entrata, dopo una trattativa molto lunga e di rilanci. Il club sta ora perfezionando l’acquisto, prima di ufficializzarlo e inserirlo nel gruppo che partirà per il ritiro estivo di Dimaro.

L’obiettivo della società si sta pian piano completando, con Giovanni Manna – direttore dell’area sportiva del club – che mira a regalare al tecnico una squadra già completa entro la partenza in Val di Sole per svolgere al meglio la preparazione atletica.

Napoli, fatta per Beukema: c’è l’annuncio

I campioni d’Italia hanno trovato il rinforzo in difesa tanto voluto da Antonio Conte, dopo l’uscita in prestito di Rafa Marin. Si tratta di Sam Beukema, calciatore del Bologna, per cui manca solo l’ufficialità.

Come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, quest’oggi il Napoli si è spinto fino ai 30 milioni di euro richiesti dal Bologna per aggiudicarsi Beukema:

“Mancano solo da definire gli ultimi bonus, ma il difensore sarà presto un calciatore azzurro”.

Dopo una lunga e serrata trattativa al rilancio, si è dunque arrivati ad accontentare le richieste del club rossoblù. Non ci resta che attendere le prossime ore, con Beukema ormai vicinissimo ai partenopei. Nel frattempo però la trattativa con gli emiliani non è finita qua: gli azzurri ci proveranno ancora per Ndoye.