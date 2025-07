Okafor al ritiro del Milan in ‘azzurro’: l’ha fatto davvero – FOTO

Si accende il calciomercato delle big italiane: tra saluti e ritorni, quello di Noah Okafor ha fatto eco

Il Milan ha dato oggi il via ufficialmente alla nuova stagione, con il raduno a Milanello targato Massimiliano Allegri, nuovamente sulla panchina rossonera. Tra i volti presenti anche quello di Okafor, reduce proprio dall’esperienza al Napoli, con cui ha sollevato il titolo di campione d’Italia.

Ma a sorprendere tutti non è stato tanto il suo ritorno, quanto un dettaglio singolare riguardo l’auto con cui si è presentato: una Lamborghini dal colore azzurro acceso, che ha inevitabilmente fatto discutere sul web.

Okafor, Lamborghini azzurra a Milanello: scelta casuale?

La scelta, seppur molto probabilmente casuale, non è passata inosservata. Che si tratti di un semplice gusto personale o di un omaggio alla sua recente avventura sotto il Vesuvio, poco importa: i tifosi napoletani hanno colto il “segnale”, che per molti è stato un vero e proprio gesto simbolico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Spazio Napoli (@spazionapoli.it)

In un’estate fatta di grandi manovre e trattative, anche i dettagli apparentemente frivoli possono far rumore. E l’arrivo di Okafor in “azzurro”, anche se solo su quattro ruote, lo dimostra: a volte basta poco per far capire che certe avventure lasciano il segno, nonostante lo scarso apporto.