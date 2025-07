Napoli scatenato, c’è anche la data delle visite mediche: l’annuncio

Doppio sì per gli azzurri: Manna regala altri due rinforzi a Conte, visite mediche già programmate

Il Napoli si sta muovendo con grande decisione sul mercato. Il club azzurro ha ben chiaro l’obiettivo: consolidarsi ai vertici del calcio italiano, mettendo nelle mani di Conte una rosa competitiva fin da subito.

Il DS Manna, sta lavorando per definire le operazioni in entrata. E due nomi sembrano ormai ad un passo dal vestire la maglia azzurra.

Lang e Beukema, affare quasi fatto

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Noa Lang e Sam Beukema sono già virtualmente del Napoli. Si attende, dunque, solo la firma sui contratti.

I due nuovi rinforzi, però, non anticiperanno il loro arrivo in città per effettuare le visite mediche, ma preferiranno presentarsi direttamente al raduno del 15 luglio, dopo aver concluso le loro vacanze.

Napoli, visite mediche programmate per i due nuovi acquisti

Un atteggiamento che può sorprendere, ma il Napoli, in questo momento, ha la forza contrattuale per aspettare.

Il raduno del 15 luglio sarà il momento in cui tutto prenderà forma. Per ora, però, Lang e Beukema si godono gli ultimi giorni di relax