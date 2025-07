Caso Osimhen, altro colpo di scena: la reazione del Napoli

Sul caso Victor Osimhen, di fatto, c’è da segnalare un ulteriore colpo di scena per il Napoli di Conte.

Il Napoli è al centro di tante indiscrezioni di calciomercato in entrata. Anche perché Antonio Conte ha chiesto una squadra che sia in grado di affrontare le quattro competizioni dell’anno prossimo: campionato di Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana.

Il club partenopeo, dopo Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, sta per chiudere per altri colpi: Noa Lang e Sam Beukema. Nel frattempo, però, in casa Napoli bisogna segnalare altre grosse novità sul futuro di un giocatore molto discusso, ovvero Victor Osimhen.

Napoli, altrà novità su Victor Osimhen: il club partenopeo sa già cosa fare

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, il nigeriano ha voluto isolarsi fino al prossimo 10 luglio. Ma il Napoli, dopo appena cinque giorni, si radunerà a Castel Volturno per poi partire verso Dimaro il 17.

Se in questi giorni non ci dovessero essere delle ulteriori novità sul futuro di Victor Osimhen, dunque, il Napoli dovrà convocarlo per il primo ritiro di questo precampionato. Il nigeriano, infatti, resta un tesserato del club partenopeo.