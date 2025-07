Ndoye-Napoli, Di Marzio svela l’ultima novità: è successo in queste ore

Arrivano aggiornamenti in merito alla trattativa che il Napoli sta portando avanti per Dan Ndoye del Bologna, calciatore seguito da tempo per rinforzare la batteria degli esterni offensivi.

È un Napoli scatenato sul mercato, sempre più determinato a regalare ad Antonio Conte una rosa già ben strutturata, anche nelle alternative, in vista del ritiro di Dimaro, che aprirà la lunga fase prestagionale. Per la Val di Sole, gli azzurri sperano di mettere a disposizione dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Noa Lang e Sam Beukema, ma i partenopei sono disposti anche a non fermarsi a loro due.

Nome tenuto particolarmente dal direttore dell’area sportiva Giovanni Manna è quello di Dan Ndoye: l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha svelato le novità delle ultime ore, sottolineando come gli azzurri siano determinati a cercare di trovare la quadratura sulle cifre con il Bologna, con cui si è a un passo dall’ok definitivo per il passaggio in azzurri di Beukema.

Calciomercato Napoli, Di Marzio: “Gli azzurri non mollano Ndoye”

Il Napoli continua a insistere per l’esterno di proprietà del Bologna, Dan Ndoye. La situazione è da tenere sott’occhio, alla luce di quello che è stato l’aggiornamento rilasciato in serata da Gianluca Di Marzio.

Di seguito, quanto svelato dalla medesima fonte: