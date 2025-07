Napoli, non solo Osimhen: doppia cessione da 50 milioni

Il bomber nigeriano pronto a fare le valigie, mentre si sbloccano altre due cessioni: tesoretto per la dirigenza azzurra

Dopo aver alzato al cielo il quarto Scudetto della sua storia, il Napoli sta vivendo un’estate ad alta tensione tra grandi manovre di mercato, colpi in entrata e scelte delicate in uscita.

Con Antonio Conte in panchina e Giovanni Manna a dirigere le operazioni, il nuovo Napoli prende forma. Ma per costruire, a volte, bisogna anche saper rinunciare a qualche pezzo che garantirebbe fondi necessari.

Napoli, oltre Osimhen due attaccanti in partenza

I fari restano ovviamente puntati su Victor Osimhen, nome in cima alla lista dei desideri di tanti top club. Il centravanti nigeriano ha una clausola rescissoria da 120 milioni, e ci sono due piste caldissime: la Juventus e l’Al Hilal, club saudita pronto a coprirlo d’oro.

Ma non è l’unico a essere finito nel mirino del mercato: anche Giacomo Raspadori e Cyril Ngonge sono tra i profili che potrebbero salutare Napoli. E complessivamente, le possibili uscite dei due potrebbero generare un incasso vicino ai 50 milioni di euro.

Due possibili operazioni in uscita “minori” nei nomi, ma non nei numeri. Su Giacomo Raspadori è piombata con decisione l’Atalanta, che potrebbe affondare il colpo qualora Mateo Retegui dovesse accettare l’offerta saudita. Anche il Marsiglia ha chiesto informazioni, ma De Laurentiis e Manna sono stati chiari: servono almeno 40 milioni di euro per lasciar partire Jack.

Diverso il discorso per Ngonge, che secondo Sky Sport sarebbe vicinissimo al prestito al Torino. L’accordo tra i club è in fase avanzata: si parla di un prestito da un milione, con diritto di riscatto fissato tra i 7 e i 9 milioni.

Raspadori e Ngonge: vie d’uscita diverse, ma cifre importanti

In un’estate che si preannuncia caldissima, il Napoli ha bisogno di fare scelte precise e sostenibili. L’obiettivo è chiaro: consegnare a Conte una squadra costruita secondo i suoi principi, senza sacrifici insensati ma anche senza trattenere chi non rientra più al 100% nel progetto.

Raspadori e Ngonge non saranno svenduti, ma davanti alla proposta giusta potrebbero partire: il minutaggio incerto e l’alternanza di ruoli potrebbero spingerli verso una nuova avventura.

Manna continua a lavorare senza sosta, sapendo che il mercato corre velocissimo. E tra offerte, clausole e prestiti strategici, le prossime settimane potrebbero rivoluzionare ancora una volta il volto del Napoli.