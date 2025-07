Kean Napoli, rivelazione inedita sulla clausola: che assist per gli azzurri

Moise Kean è un nome che è divenuto molto chiacchierato in questi ultimi giorni per la SSC Napoli: spuntano ulteriori dettagli sulla clausola rescissoria da 52 milioni

Il Napoli continua il casting in vista della prima punta da regalare ad Antonio Conte nella prossima stagione, con l’intento di affiancarla a Romelu Lukaku. Tra Darwin Nunez e Lorenzo Lucca, per cui gli azzurri hanno un accordo di massima, nelle ultime ore è spuntato fuori nuovamente il nome di Moise Kean.

Il centravanti della Fiorentina potrebbe cambiare aria in questa sessione di mercato, con il desiderio di approdare in una piazza che ha gli giusti presupposti per lottare alla vittoria. Sono ore calde queste in casa Napoli, con soprattutto la situazione legata a Victor Osimhen che influirà molto.

Napoli, novità sulla clausola di Kean: ora l’affare è possibile

Moise Kean è uno dei candidati principali per vestire la maglia azzurra con il tricolore sul petto. In nazionale italiano, nel contratto con i Viola, ha una clausola rescissoria di 52 milioni di euro. A favore del Napoli però è arrivata una notizia sorprendente.

Come svelato da più fonti in queste ore infatti, la clausola del calciatore è pagabile in ben due rate ma sempre fino al 15 luglio. Uno scenario che ammortizzerebbe il suo impatto a bilancio per qualsiasi club voglia farsi sotto e che anche il Napoli tiene sicuramente sott’occhio, in attesa di avere notizie più concrete sul futuro di Victor Osimhen. Il nigeriano resta in uscita, con la Juventus che presto potrebbe tornare a farsi insistente sul calciatore, che apre al trasferimento in bianconero (clicca qui per tutte le ultime novità).