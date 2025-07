Juve, Arabia o Premier: ecco la priorità di Osimhen e la reazione del Napoli

Victor Osimhen è diviso tra Juve, Arabia e Premier League. La priorità del calciatore è chiara: svelata anche la reazione degli azzurri.

Il futuro di Victor Osimhen è già scritto: il calciatore, durante questa finestra estiva di calciomercato, lascerà definitivamente il Napoli. Dopo il prestito annuale e secco al Galatasaray, con cui ha raggiunto ottimi risultati, ora le parti sono alla ricerca di trovare una nuova destinazione.

L’Arabia si è spesso fatta sotto prepotentemente, con l’attaccante nigeriano che ha rispedito per ora al mittente le offerte monstre d’ingaggio arrivate: il suo obiettivo è quello di restare in Europa, su alti livelli. La Juventus è una delle serie candidate e l’ansia per tifosi azzurri e società cresce a dismisura.

Cessione Osimhen, la priorità del calciatore è chiara: la strategia

In casa Napoli aumenta la preoccupazione in vista del mercato in entrata, almeno per quel che riguarda la punta centrale. Più tempo passa con Osimhen in rosa e più sarà complicato piazzarlo a determinate condizioni, come la scorsa stagione.

Come riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio canale YouTube, Osimhen ha raggiunto il suo obiettivo: aspettare la Juventus – sua priorità – e il 15 luglio per la scadenza della clausola. Il calciatore in questo modo spingerà i bianconeri a concludere l’affare il prima possibile, anche ad un prezzo più conveniente.

“La Juve lo ha cercato e ha continuato a farlo. Osimhen per ora ha messo in secondo piano destinazioni come l’Arabia e attende comunque segnali anche dalla Premier League: è una situazione complicata che può cambiare rapidamente. Ciò porta il Napoli a non affondare il colpo sul prossimo attaccante”.

Il Napoli dunque attende la cessione del calciatore prima di decidere il prossimo acquisto in avanti.

Napoli, soldi di Osimhen per l’attaccante a Conte: le ipotesi

Il Napoli attende – come giusto che sia – il ricavato che lascerà Osimhen con il suo addio, prima di concentrarsi sul prossimo centravanti che affiancherà Romelu Lukaku nella prossima stagione. Sul taccuino di Manna, direttore sportivo, ci sono diversi top player.

Non solo il nome di Moise Kean tornato in auge, ma il Napoli continuerà a lavorare anche per Lorenzo Lucca e Darwin Nunez. Gli azzurri infatti hanno già un’intesa di massima con i rispettivi calciatori, entrambi vogliosi di giungere nella squadra campione d’Italia. Non resta che trovare eventualmente l’accordo economico con i club – Udinese e Liverpool – prima poi di prendere la decisione definitiva.