Juve, ufficiale l’ingaggio dell’ex obiettivo David: svelata la cifra super per le commissioni

La Juventus ha ufficializzato l’affare Jonathan David a parametro zero: svelate tutte le super cifre per le commissioni del calciatore

Da tempo nel mirino del Napoli, ora Jonathan David è pronto a sfidare i partenopei sul campo di gioco. Il calciatore canadese infatti è stato ufficializzato dalla Juventus, club che ha creduto fortemente nella trattativa ed è riuscito ad aggiudicarsi l’attaccante goleador.

L’affare non si è rivelato affatto semplice, per via delle richieste esuberanti degli agenti dell’ormai ex Lille. I bianconeri però sono riusciti a battere la concorrenza estera, oltre quella dei campioni d’Italia e anche dell’Inter.

Jonathan David alla Juve: ecco quanto è costato ai bianconeri

Il classe 2000 quest’oggi ha svolto le visite mediche al JMedical di Torino, per poi essere ufficializzato in serata tramite il comunicato ufficiale del club. Ora la Juventus mira a rinforzare ulteriormente la propria rosa.

Stando a quanto rivelato, la Juventus ha sborsato ben 12,5 milioni di euro come oneri accessori e pagabili in tre esercizi. Il contratto con il calciatore è stato siglato fino al 30 giugno 2030, a dimostrazione della nuova era che i bianconeri cercheranno di aprire. Cifra comunque importante, quella destinata all’entourage del calciatore, su cui a lungo c’è stato anche il Napoòli. Ora l’attenzione sarà rivolta ad un altro centravanti da acquistare, con Victor Osimhen sempre nel mirino di Comolli, neo dirigente della Juventus.