Osimhen – Juve, definita la strategia: De Laurentiis avvisato

Una telenovela lunga due anni quella che vede coinvolta il Napoli e Victor Osimhen, con le ultime puntate che sembrano finalmente avvicinarsi.

Non è di certo un segreto: una delle trattative cardine da cui dipenderà molto del calciomercato azzurro è quella che riguarda l’uscita di Victor Osimhen. A tal proposito, arrivano aggiornamenti da Alfredo Pedullà.

L’obiettivo di Victor Osimhen

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, esperto di mercato per Sportitalia, Osimhen ha una strategia ben definita. Il centravanti nigeriano vuole avvicinarsi alla clausola da 75 milioni di euro prevista nel contratto con il Napoli, per poi rimettersi in gioco in maniera più libera sul mercato.

“La strategia di Victor Osimhen è di arrivare dentro il territorio della clausola da 75 milioni di euro, per poi farla scivolare”, ha scritto Pedullà.

L’intenzione di Victor Osimhen sarebbe dunque quella di essere libero dalla rigidità imposta dalla clausola in modo da valutare in maniera più libera le opportunità di mercato.

La Juventus resta nella mente del nigeriano

Sempre secondo Pedullà, nella testa dell’ex Lille ci sarebbe da tempo una preferenza ben chiara: la Juventus.

“La Juventus è da sempre nella sua testa,” ha aggiunto Pedullà.

Attualmente, la Vecchia Signora ha completato l’acquisto a parametro zero di Jonathan David, e nella sua rosa, vanta comunque un attaccante del calibro di Dusan Vlahovic. Inoltre, il cambio di dirigenza che ha investito la Juve e portato all’allontanamento di Cristiano Giuntoli non dovrebbe facilitare le cose. Il bomber nigeriano, infatti, era un vecchio pallino dell’ex ds azzurro e il nuovo corso guidato da Comolli potrebbe non avere le stesse preferenze.

Sta di fatto che la Juventus per Osimhen rappresenta una vera e propria ossessione e dunque il patron azzurro starà già valutando i campanelli d’allarme e pianificando le mosse per non ritrovarsi incatenato dai capricci del nigeriano. Nel corso della sessione di calciomercato dell’estate scorsa la querelle relativa a Victor ha consentito agli azzurri di completare gli ultimi colpi solo al termine di agosto e di fatto, quest’anno, nè Manna nè Conte vogliono ridursi all’ultimo momento buono per completare la rosa.

I soldi di certo non mancano. Sia la cessione di Kvara sia l’ingresso in Champions League hanno rimpinguato le già sane casse azzurre ma, di certo, nessuno ha intenzione di vivere un’altra estate al seguito di una telenovela di fatto già diventata insopportabile.